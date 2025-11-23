بچوں کا اغوا کے بعد ریپ : 53 سے زائد وارداتوں میں ملوث ملزم مقابلے میں ہلاک
ملزم عباس 8سے 11سال کے بچوں اوربچیوں کو قبرستانوں میں لے جاکرزیادتی کرتا ،پہلی بارٹیکسلا، پھرلاہومیں پکڑاگیا ڈھوک حسوسے 11سالہ بچی کواغواکیا، بازیابی پر فرارہوگیا،پولیس سے فائرنگ کے تبادلہ میں زخمی ہوا،ہسپتال میں دم توڑگیا
راولپنڈی (احمد بھٹی) پندرہ سال سے کم عمر بچوں کو اغوا کرکے زیادتی کرنے والا ملزم پولیس مقابلہ میں مارا گیا ، ملزم متعدد مرتبہ گرفتار ہوا ،لاہور اورراولپنڈی کے مختلف علاقوں میں وارداتیں کیں ،ملزم 8 سے 11 سال کے لڑکوں اور لڑکیوں کو اغوا کرکے ٹیکسلا کے قبرستانوں میں لے جاکر زیادتی کرتا ۔ واقعات کے مطابق تھانہ رتہ امرال کے علاقے ڈھوک حسو سے 11 سالہ بچی پندرہ اکتوبر کو اغوا ہوئی،پولیس ٹیموں نے جدید ٹیکنالوجی کے استعمال سے بچی کو بازیاب کرا لیا تاہم ملزم فرار ہوگیا،پولیس نے رات گئے ڈھوک حسو ہوٹل کے پاس چھاپہ مارا تو ملزم نے ساتھیوں کے ہمراہ پولیس پر فائرنگ شروع کر دی ،ایک گولی سب انسپکٹر محمد اویس کو لگی تاہم بلٹ پروف جیکٹ کے باعث محفوظ رہا ،ملزم فائرنگ کرتے ہوئے فرار ہو گئے تاہم ایک ملزم زخمی حالت میں ملا ،جوبعدازاں ہسپتال میں دم توڑگیا، ملزم عباس 2018 میں گھناؤنے جرم میں پہلی بار ٹیکسلا، پھر لاہور میں بھی پکڑا گیا،ملزم کے خلاف زیادتی کے درجنوں غیر رپورٹ شدہ واقعات کی بھی اطلاعات تھیں، پولیس ذرائع کے مطابق ملزم نے کئی سالوں میں 53 سے زائد واقعات کئے ۔