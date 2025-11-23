صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

صدر جب عہدے سے اترینگے استثنیٰ ختم ہو جائیگا:راجہ پرویز

  • پاکستان
لاہور(سپیشل رپورٹر)سابق وزیراعظم اور پیپلز پارٹی وسطی پنجاب کے صدر راجہ پرویز اشرف نے کہا ہے کہ صدر مملکت جب بھی عہدے سے اتریں گے، استثنیٰ ختم ہو جائے گا،صدر کو استثنیٰ ایگزیکٹو پوسٹ تک ہے۔۔۔

وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما میاں منظور احمد مانیکا کے اہلخانہ سے تعزیت اور فاتحہ خوانی کے بعد میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے ۔اس موقع پرجنرل سیکرٹری  سید حسن مرتضی ٰ،قمر زمان کائرہ،چودھری منظور احمد،فیصل میر،چودھری اختر،قاسم ضیائاورنگزیب برکی،رانا جمیل منج، عزیز الرحمن چن،میاں ندیم مانیکا،چودھری ریاض،جہانگیر وٹو،ڈاکٹر خیام حفیظ،جہانزیب بدر،عامر نصیر بٹ،عارف ظفر،فرخ مرغوب،میاں واصل منظور ،رانا خالد،فہیم ٹھاکر، بابر جمیل،ذیشان شامی،نسیم صابر،مدثر شاکر بھی موجود تھے ۔راجہ پرویز اشرف نے مزید کہا کہ آئی ایم ایف کی رپورٹ کو بنیاد بنا کر کمنٹ کرنا مناسب نہیں ہے ، تمام آئینی اداروں کو اپنی حدود میں رہ کر کام کرنا چاہیے ، وزیراعلیٰ خیبر پختونخوا کی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کروانی چاہیے ،پچھلے چند سال میں سخت ترین فیصلے وقت کی ضرورت تھے ،پیپلزپارٹی کا ن لیگ سے معاہدہ تھا، صوبے میں بلدیاتی انتخابات کروائے جائیں گے ۔قبل ازیں راجہ پرویز اشرف پارٹی رہنماؤں کے ہمراہ پی پی رہنما ذوالفقار بدر سے انکے چچا زاد بھائی،ڈاکٹر عائشہ سے انکے ماموں اور نرگس خان سے انکی ہمشیرہ کی وفات پر تعزیت کیلئے ان کے گھروں میں گئے اور فاتحہ خوانی کی۔

