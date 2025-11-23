ڈی جی آئی ایس پی آر کی طلبا و اساتذہ کے ساتھ خصوصی نشست
جامعہ این ای ڈی کے طلبا، اساتذہ کا افواج پاکستان کے پیشہ ورانہ معیار کو خراج تحسین
کراچی (مانیٹرنگ ڈیسک) ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمدشریف چودھری کی این ای ڈی یونیورسٹی کراچی میں طلبا اور اساتذہ کے ساتھ خصوصی نشست۔ طلبا نے کہا کہ نوجوان نسل ملکی دفاع میں اپنا کردار ادا کرنے کے لیے پرعزم ہے اور سوشل میڈیا پر دشمن کے گمراہ کن بیانیے کو ناکام بنائے گی۔ اساتذہ نے کہا کہ پاکستان اور اس کی مسلح افواج قومی سلامتی کے خلاف ہر سازش کا متحد ہو کر مقابلہ کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہیں۔ شرکا نے افواج پاکستان کے پیشہ ورانہ معیار اور قربانیوں کو خراج تحسین پیش کیا اور ملکی ترقی میں اپنا کردار ادا کرنے کے عزم کا اعادہ کیا۔