پاکستان نے نئی سمندری کیبل سے عالمی رابطے کو بہتر بنا لیا
نیا سسٹم سابقہ کیبلز سے دوگنی صلاحیت اور محفوظ جغرافیائی کراسنگ پوائنٹس فراہم کرتا
اسلام آباد (نیوز رپورٹر)وزارتِ انفارمیشن ٹیکنالوجی و ٹیلی کمیونیکیشن نے کہا کہ پاکستان نے SEA-ME-WE 6 سب میرین کیبل سسٹم کی تعیناتی سے اپنی بین الاقوامی ڈیجیٹل کنیکٹیویٹی کو نمایاں طور پر بہتر بنایا ہے ۔ یہ 19200 کلومیٹر طویل جدید فائبر نیٹ ورک ہے جو پاکستان کو سنگاپور اور فرانس کے درمیان متعدد ممالک سے جوڑتا ہے اور 100 ٹیرا بٹس فی سیکنڈ سے زائد کی مجموعی بینڈوِڈتھ فراہم کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے ۔وزارت کے مطابق کنسورشیم میں ٹرانس ورلڈ ایسوسی ایٹس (پاکستان)، بنگلہ دیش سب میرین کیبل کمپنی، بھارتی ایئرٹیل، دھیراگو، جبوتی ٹیلی کام، موبیلی، اورنج، سنگٹیل، سری لنکا ٹیلی کام، ٹیلی کام مصر، ٹیلی کام ملائیشیا اور ٹیلن سمیت متعدد بین الاقوامی ادارے شریک ہیں۔ نیا سسٹم سابقہ SEA-ME-WE کیبلز کے مقابلے میں دوگنی صلاحیت اور مزید محفوظ جغرافیائی کراسنگ پوائنٹس فراہم کرتا ہے جس سے ایشیا اور یورپ کے درمیان ڈیٹا ٹریفک کیلئے ریزیلینس اور رفتار میں اضافہ ہوگا۔اعلامیے کے مطابق پاکستان کیلئے 13.2 ٹی بی پی ایس صلاحیت مختص کی گئی ہے جس میں سے 4 ٹی بی پی ایس فوری طور پر فعال کی جا رہی ہے ۔