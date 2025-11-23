صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پی ٹی اے کا نادہندہ کمپنیوں کے لائسنس کی تجدید نہ کرنیکا فیصلہ

  • پاکستان
پی ٹی اے کا نادہندہ کمپنیوں کے لائسنس کی تجدید نہ کرنیکا فیصلہ

چار کمپنیاں اصل واجبات ادا کرنے پر رضامند ، جرمانوں کی ادائیگی سے انکار اصل واجبات ادا نہ کرنے والی آٹھ کمپنیوں کو مراسلہ ، ایک نے ادائیگی کردی

 اسلام آباد (ایس ایم زمان) پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی (پی ٹی اے )نے ایل ڈی آئی کے اصل واجبات ادا نہ کرنے والی ٹیلی کام کمپنیوں کے لائسنس کی تجدید نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے ۔ اس سلسلے میں پی ٹی اے نے آٹھ کمپنیوں کو مراسلہ جاری کرتے ہوئے لائسنس کی تجدید کے لئے اصل واجبات فوری جمع کرانے کی ہدایت کی ہے ۔پی ٹی اے کو ایک کمپنی نے اصل واجبات ادا کر د ئیے جبکہ جرمانے کی ادائیگی کو عدالت کے فیصلے سے مشروط کیا ہے ۔ سات کمپنیوں کے لائسنس کی مدت 2024 میں ختم ہو چکی ہے جبکہ 2026 تک مزید دو کمپنیوں کے لائسنس کی مدت مکمل ہو جائے گی۔ مذکورہ سات کمپنیاں اپنی لائسنس تجدید اور واجبات کی ادائیگی کا معاملہ ابھی تک التوا میں رکھے ہوئے ہیں۔

پی ٹی اے نے ایل ڈی آئی واجبات کی مد میں 80 ارب روپے کی وصولی کے لئے مجموعی طور پر 9 کمپنیوں کو نوٹس جاری کئے ہیں۔ وزارتِ انفارمیشن ٹیکنالوجی و ٹیلی کمیونیکیشن کی ہدایت پر پی ٹی اے نے لائسنس تجدید اور واجبات وصولی کے طریقہ کار سے متعلق تجاویز بھی تیار کی ہیں۔پی ٹی اے نے ایل ڈی آئی کمپنیوں کو دو درجوں میں تقسیم کیا ہے ، پہلے درجے میں شامل پانچ کمپنیاں ٹیلی کارڈ، وطین، ورلڈ کال، وایز کمیونیکیشن اور فور بی جنٹل اپنے لائسنس کی اصل رقم 8 ارب 20 کروڑ روپے ادا کرنے پر رضامند ہیں ، ان میں سے ایک کمپنی اصل واجبات پی ٹی اے کو جمع بھی کرا چکی ہے ۔دوسرے درجے میں شامل چار کمپنیاں ملٹی نیٹ، ریڈ ٹون، ڈین کام اور سرکل نیٹ اپنی اصل رقم 15 ارب 80 کروڑ روپے کی فوری ادائیگی پر بھی آمادہ نہیں ، ان پر تاخیر اور اضافی لیٹ فیس کی مد میں مزید 57 ارب 20 کروڑ روپے واجب الادا ہیں۔ چار کمپنیاں اصل واجبات ادا کرنے پر رضامند ہیں، تاہم جرمانوں کی ادائیگی پر کوئی کمپنی تیار نہیں۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کھیلوں کی دنیا

ٹرائی نیشن سیریز : پاکستان نے سری لنکا کو 7 وکٹ سے ہرادیا

ایشیا کپ رائزنگ سٹارز:شاہینز اور بنگلہ دیش آج فائنل میں مدمقابل

ایشیز سیریز:پرتھ ٹیسٹ 2روزمیں ختم، آسٹریلیا کامیاب

ون ڈے سیریز :نیوزی لینڈ نے ویسٹ انڈیز کو وائٹ واش کردیا

گوہاٹی ٹیسٹ:جنوبی افریقہ کے 6وکٹوں کے نقصان پر 247رنز

ٹریوس ہیڈ کی ایشز کرکٹ کی تاریخ میں دوسری تیز ترین سنچری

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
جماعت اسلامی اور عوام کا ملاپ
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
سیاست کے علاوہ زندگی میں بہت کچھ ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پختون بچوں کا مستقبل کیا ہے؟
رؤف کلاسرا
رشید صافی
افغانستان کے محدود تجارتی آپشنز
رشید صافی
عمران یعقوب خان
بھارت کے اُڑتے تابوت
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
سوڈان کی خانہ جنگی اور عالم اسلام
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak