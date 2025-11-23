پی ٹی اے کا نادہندہ کمپنیوں کے لائسنس کی تجدید نہ کرنیکا فیصلہ
چار کمپنیاں اصل واجبات ادا کرنے پر رضامند ، جرمانوں کی ادائیگی سے انکار اصل واجبات ادا نہ کرنے والی آٹھ کمپنیوں کو مراسلہ ، ایک نے ادائیگی کردی
اسلام آباد (ایس ایم زمان) پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی (پی ٹی اے )نے ایل ڈی آئی کے اصل واجبات ادا نہ کرنے والی ٹیلی کام کمپنیوں کے لائسنس کی تجدید نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے ۔ اس سلسلے میں پی ٹی اے نے آٹھ کمپنیوں کو مراسلہ جاری کرتے ہوئے لائسنس کی تجدید کے لئے اصل واجبات فوری جمع کرانے کی ہدایت کی ہے ۔پی ٹی اے کو ایک کمپنی نے اصل واجبات ادا کر د ئیے جبکہ جرمانے کی ادائیگی کو عدالت کے فیصلے سے مشروط کیا ہے ۔ سات کمپنیوں کے لائسنس کی مدت 2024 میں ختم ہو چکی ہے جبکہ 2026 تک مزید دو کمپنیوں کے لائسنس کی مدت مکمل ہو جائے گی۔ مذکورہ سات کمپنیاں اپنی لائسنس تجدید اور واجبات کی ادائیگی کا معاملہ ابھی تک التوا میں رکھے ہوئے ہیں۔
پی ٹی اے نے ایل ڈی آئی واجبات کی مد میں 80 ارب روپے کی وصولی کے لئے مجموعی طور پر 9 کمپنیوں کو نوٹس جاری کئے ہیں۔ وزارتِ انفارمیشن ٹیکنالوجی و ٹیلی کمیونیکیشن کی ہدایت پر پی ٹی اے نے لائسنس تجدید اور واجبات وصولی کے طریقہ کار سے متعلق تجاویز بھی تیار کی ہیں۔پی ٹی اے نے ایل ڈی آئی کمپنیوں کو دو درجوں میں تقسیم کیا ہے ، پہلے درجے میں شامل پانچ کمپنیاں ٹیلی کارڈ، وطین، ورلڈ کال، وایز کمیونیکیشن اور فور بی جنٹل اپنے لائسنس کی اصل رقم 8 ارب 20 کروڑ روپے ادا کرنے پر رضامند ہیں ، ان میں سے ایک کمپنی اصل واجبات پی ٹی اے کو جمع بھی کرا چکی ہے ۔دوسرے درجے میں شامل چار کمپنیاں ملٹی نیٹ، ریڈ ٹون، ڈین کام اور سرکل نیٹ اپنی اصل رقم 15 ارب 80 کروڑ روپے کی فوری ادائیگی پر بھی آمادہ نہیں ، ان پر تاخیر اور اضافی لیٹ فیس کی مد میں مزید 57 ارب 20 کروڑ روپے واجب الادا ہیں۔ چار کمپنیاں اصل واجبات ادا کرنے پر رضامند ہیں، تاہم جرمانوں کی ادائیگی پر کوئی کمپنی تیار نہیں۔