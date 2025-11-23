جے یو آ ئی مجلس شوریٰ کا اجلاس آ ج ، 27 ویں ترمیم کے اثرات کا جائزہ لیا جائیگا
اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) جمعیت علمائے اسلام کی مرکزی مجلس شوریٰ کا اجلاس آ ج 23 اور کل 24 نومبر کو اسلام آباد میں ہوگا۔
اجلاس کی صدارت جے یو آئی کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کریں گے ۔ اجلاس میں 27 ویں آئینی ترمیم اور حالیہ قانون سازی کے ممکنہ اثرات کا تفصیلی جائزہ لیا جائے گا۔اجلاس میں دینی مدارس کی رجسٹریشن، حکومتی رویے اور مذہبی اداروں کے مستقبل سے متعلق پالیسی اموراور ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال پر بھی غور وخوض ہوگا۔