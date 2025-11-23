صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چیف جسٹس نے جوڈیشل کمیشن کا اجلاس منگل کو طلب کرلیا

  • پاکستان
اجلاس دوپہر 2بجے سپریم کورٹ میں ہوگا،اضافی ججز کا ڈیٹافارم زیرغور آئیگا مجوزہ ڈیٹا فارم جوڈیشل کمیشن سیکرٹریٹ کی جانب سے تیار کیا گیا ہے :اعلامیہ

اسلام آباد(کورٹ رپورٹر )چیف جسٹس پاکستان نے جوڈیشل کمیشن کا اجلاس طلب کرلیا۔سپریم کورٹ کے اعلامیہ کے مطابق جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا اجلاس 25نومبر بروز منگل دوپہر 2بجے سپریم کورٹ میں ہوگا۔اجلاس میں ہائیکورٹس میں اضافی ججز کی کنفرمیشن سے متعلق مجوزہ ڈیٹا فارم پر تبادلہ خیال ہوگا، مجوزہ ڈیٹا فارم جوڈیشل کمیشن سیکرٹریٹ کی جانب سے تیار کیا گیا ہے ۔

