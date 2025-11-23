طیارہ حادثہ فضائیہ کی ناکامی، بھارتی شہریوں کا ایئر چیف کی برطرفی کا مطالبہ
اسلام آباد(خصوصی نیوز رپورٹر)دبئی ایئر شو میں تیجس طیارہ کی تباہی پربھارت میں مختلف حلقوں کی جانب سے سخت ردعمل سامنے آیا ہے، عوام نے بھارتی فضائیہ کی کارکردگی اور قیادت کی ذمہ داری پر سوالات اٹھائے ہیں۔
سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر بھارتی شہریوں نے طیارے کی تباہی کو فضائیہ کی پیشہ ورانہ کمزوری اور قیادت کی غفلت قرار دیا۔ بعض صارفین نے کہا کہ فضائیہ کے سربراہ کے غیر سنجیدہ بیانات اور غیر پیشہ ورانہ رویے نے ادارے کی ساکھ کو متاثر کیا ۔ متعدد حلقوں نے ایئر چیف کی برطرفی کا مطالبہ بھی کیا۔عوامی ردعمل میں یہ تاثر بھی سامنے آیا کہ تیجس طیارے کا حادثہ دفاعی شعبے میں درپیش مشکلات اور میک اِن انڈیا پروگرام کی عملی کارکردگی پر سوالات کو مزید بڑھاتا ہے ۔ کئی صارفین نے حکومتی پالیسیوں پر بھی تنقید کرتے ہوئے کہا کہ دفاعی منصوبوں میں شفافیت اور معیار یقینی بنانا وقت کی ضرورت ہے ۔طیارے کے حادثے نے عوامی سطح پر بھارتی دفاعی صنعت، قیادت اور حکومتی دعوں کے حوالے سے ایک نئی بحث کو جنم دے دیا ہے ، جبکہ مختلف حلقے واقعے کی وجوہات اور مستقبل کے ممکنہ اثرات پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔