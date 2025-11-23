صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مقابلہ حسن قرأت ،مختلف ممالک سے شرکا کی آمد کا سلسلہ شروع

  • پاکستان
مقابلہ کا آغاز کل کنونشن سینٹر میں ہو گا، 40ممالک کے قرا شرکت کر ینگے چاڈ ، صومالیہ اور گھانا سے قرا پاکستان پہنچ گئے ،ایئر پورٹ پر شاندار استقبال کیاگیا

 اسلام آباد ( خصوصی رپورٹر ) اسلام آباد میں ہونے والے انٹرنیشنل مقابلہ حسن قرأت کیلئے مختلف ملکوں سے قرا ٔ کرام اور منصفین کی پاکستان آمد کا سلسلہ شروع ہو گیا ، مقابلہ 24 تا 29 نومبر وزارتِ مذہبی امور کے زیرِ اہتمام کنونشن سینٹر میں ہو گا ۔ابتدائی طور پر چاڈ سے قاری احمت، صومالیہ سے قاری عبدالقادر اور گھانا سے قاری ابوالمال سواللہ اسلام آباد پہنچ چکے ہیں، وزارتِ مذہبی امور کے افسران نے اسلام آباد ایئرپورٹ پر معزز مہمانوں کا پرتپاک استقبال کیا۔آج مصر سے انٹرنیشنل جج قاری الشیخ ڈاکٹر حمد اللہ حفیظ محمد ابرہیم، بحرین سے قاری حمزہ معیز احمد علی، اردن سے قاری احمد بکری حسن نواسرہ، فلسطین سے قاری نبیل محمد علی شریباطی، قازقستان سے قاری مان محمد، مالی سے قاری دیالو آمادو، برکینا فاسو سے قاری دیالو موسی، موریطانیہ سے قاری احمد احمد مسکے اور کوموروس سے قاری عبد و فضل الدین پاکستان پہنچیں گے ۔ نیشنل پریس کلب اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے معروف قاری اور وزارت مذہبی امور کے کوآرڈینیٹر سید صداقت علی نے بتا یا مقابلہ 24 تا 29 نومبر منعقد ہوگاجس میں 25 سے 35 سال تک کی عمر کے مرد قرا حصہ لینے کے اہل ہوں گے ۔پہلا مرحلہ 24 سے 27 نومبر تک ہوگا جس میں پہلی تین پوزیشنز کا تعین کیا جائے گا جبکہ 29 نومبر کو تقریب تقسیمِ انعامات ہو گی جہاں انٹرنیشنل اور قومی ججز کی موجودگی میں انعامات دئیے جائیں گے ۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ او آئی سی کے چالیس سے زائد ممبر ممالک کے قرا کے درمیان انٹرنیشنل مقابلہ حسن قرأت منعقد ہونے جارہا ہے ۔

