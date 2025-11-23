اداروں کی نجکاری میں پیپلز پارٹی رکاوٹ،وفاقی وزیر سرمایہ کاری
پرائیویٹائزشن کا عمل بڑھ نہیں پا رہا ،اتحادی کو ناراض کیا تو حکومت ختم ،قیصر احمد شیخ پی ٹی آئی نجکاری کے حق میں ،چارٹر آف اکانومی پر نہیں آ رہی، تقریب سے خطاب
کراچی (آئی این پی )وفاقی وزیر سرمایہ کاری قیصر احمد شیخ نے اداروں کی نجکاری کے عمل میں اتحادی جماعت پیپلز پارٹی کو رکاوٹ قرار دے دیا۔لیگی رہنما وفاقی وزیر قیصر احمد شیخ نے ایک تقریب سے خطاب میں کہا کہ پیپلز پارٹی ملک میں سرکاری اداروں کی نجکاری کے خلاف ہے اس کی وجہ سے پرائیویٹائزیشن کا عمل آگے نہیں بڑھ پا رہا ہے ۔قیصر احمد شیخ نے کہا کہ پیپلز پارٹی کا نجکاری کے خلاف منشور ہے یہ کوئی نئی بات نہیں لیکن مسلم لیگ ن کی ہمیشہ سے پرائیویٹائزیشن کی پالیسی رہی ہے ۔انہوں نے بتایا کہ ایس او ایز سالانہ 800 ارب روپے خسارہ کرتی ہیں، قومی ایئر لائن (پی آئی اے )اور روزویلٹ ہوٹل کی نجکاری جلد کرنے جا رہے ہیں، پی ٹی آئی نجکاری کے حق میں ہے لیکن چارٹر آف اکانومی پر نہیں آ رہی۔پیپلز پارٹی کے ساتھ پرائیویٹائزشن سے متعلق مذاکرات ہوتے رہتے ہیں۔ اس کو ناراض کرنے سے ہماری حکومت نہیں رہ پائے گی۔ اگر اتحادی جماعت الگ ہوتی ہے تو ہماری حکومت ختم ہو جائے گی۔وفاقی وزیر کا مزید کہنا تھا کہ کمپنیاں معدنیات کے شعبے میں سرمایہ کاری کیلئے پاکستان آ رہی ہیں، پارلیمنٹ سے آسان کاروبار ایکٹ پاس کروایا، ڈی ریگولیشن پالیسی پر کام کر رہے ہیں۔