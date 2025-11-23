صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تیجس حادثہ :بھارتی میڈیا نے ناکامی کا الزام امریکی انجن پر ڈال دیا

تیجس حادثہ :بھارتی میڈیا نے ناکامی کا الزام امریکی انجن پر ڈال دیا

بھارتی تجزیہ کار دفاعی کمزوریوں اور ناکام منصوبہ بندی سے توجہ ہٹانے کی کوشش کررہے

اسلام آباد (خصوصی نیوز رپورٹر) بھارت کے گودی میڈیا نے ایک مرتبہ پھر اپنی نااہلی چھپانے کے لیے تیجس طیارے کے حادثے کا الزام امریکی انجن پر ڈال دیا۔ رپورٹس کے مطابق جنرل (ر) بخشی اور ارنب گوسوامی طیارہ حادثے کی ذمہ داری امریکی انجن پر ڈال کر بھارت کی دفاعی کمزوری چھپانے کی کوشش کرتے رہے ۔ارنب گوسوامی نے کہا کہ امریکہ کی جانب سے GE-404 انجن کی تاخیر سے فراہمی نے بھارت کی دفاعی تیاری میں خطرناک خلا پیدا کیا۔ تیجس امریکی جنرل الیکٹرک کے انجن سے چلتا ہے اور جنرل الیکٹرک کبھی بھارت کا قابلِ اعتماد دوست نہیں رہا۔

ارنب گوسوامی نے مزید کہا کہ امریکی حکومت نے تیجس کے لیے اگلی نسل کے انجنوں کی ترسیل سست کرنے کی کوشش کی، امریکہ ایل سی اے پروگرام اور تیجس کو اپنے لیے خطرہ سمجھتا ہے ۔جنرل (ر) بخشی نے کہا کہ آپ نہیں جانتے کہ کب سندور 2.0 دوبارہ بھڑک اٹھے ۔ GE-404 انجن ہمیں دو سال پہلے مل جانا چاہیے تھا، ہم ایک ارب ڈالر نقد ادا کر چکے ہیں لیکن اب تک ہمیں صرف دو انجن ملے ہیں۔بھارتی سرکار اور اس کا گودی میڈیا اپنی ان حرکات سے نہ صرف جگ ہنسائی کا باعث بنتے ہیں بلکہ بھارتی عوام کو بھی اصل مسائل سے دور رکھتے ہیں۔ ذاتی سیاسی اور معاشی فائدے کے لیے بھارت ایک خطرناک بند گلی میں داخل ہو رہا ہے ۔ امریکہ پر ملبہ ڈالنا فائدہ مند ثابت نہ ہوا، طیارہ حادثہ بھارتی دفاعی صنعت کی ناکامی کا واضح عکاس ہے ۔

