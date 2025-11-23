پاکستان میں سونے کی درآمد اور برآمد پر پابندی ختم، عالمی تجارت بحال
قیمتی دھاتوں ،زیورات کی درآمد و برآمدکا فریم ورک برقراررہے گا ،نوٹیفکیشن جاری کردیاگیا وزارت تجارت نے 6مئی کو تجارت کے حوالے سے جاری ایس آر او 60روز کیلئے معطل کیا تھا
اسلام آباد (ذیشان یوسفزئی)وفاقی حکومت نے سونے کی درآمد و برآمد پر عائد پابندی اٹھالی ، جاری نوٹیفکیشن کے بعد پاکستان میں سونے کی عالمی تجارت بحال ہوگئی ، اب پاکستان سے سونے کی عالمی تجارت ایک مرتبہ پھر ہوسکے گی وفاقی حکومت نے سونے کی درآمد کی اجازت د ے دی ،اس حوالے سے وزارت تجارت نے نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا ، سونے کی درآمدات اور برآمدات سے متعلق وفاقی کابینہ نے منظوری دی تھی ، وزارت تجارت کے جاری نوٹیفکیشن کے مطابق وفاقی حکومت نے قیمتی دھاتوں و زیورات کی درآمد وبرآمد سے متعلق کچھ ترامیم بھی کی ہیں جب کہ قیمتی دھاتوں اور زیورات کی درآمد اور برآمدکا فریم ورک برقرار رہے گا، فریم ورک شفافیت اورخود کار نظام میں بہتری کے ساتھ جاری رہے گا ،حکومت نے رواں سال مئی میں سونے کی ایکسپورٹ ،امپورٹ پر پابندی عائد کی تھی، وزارت تجارت نے 6 مئی 2025 کو سونے کی تجارت کے حوالے سے جاری ایس آر او 60 روز کے لئے معطل کیا تھا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ سونے کی سمگلنگ کی شکایت پر ایکسپورٹ اور امپورٹ پر پابندی لگائی گئی تھی ۔