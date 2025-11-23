صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پاکستان میں سونے کی درآمد اور برآمد پر پابندی ختم، عالمی تجارت بحال

  • پاکستان
قیمتی دھاتوں ،زیورات کی درآمد و برآمدکا فریم ورک برقراررہے گا ،نوٹیفکیشن جاری کردیاگیا وزارت تجارت نے 6مئی کو تجارت کے حوالے سے جاری ایس آر او 60روز کیلئے معطل کیا تھا

 اسلام آباد (ذیشان یوسفزئی)وفاقی حکومت نے سونے کی درآمد و برآمد پر عائد پابندی اٹھالی ، جاری نوٹیفکیشن کے بعد پاکستان میں سونے کی عالمی تجارت بحال ہوگئی ، اب پاکستان سے سونے کی عالمی تجارت ایک مرتبہ پھر ہوسکے گی وفاقی حکومت نے سونے کی درآمد کی اجازت د ے دی ،اس حوالے سے وزارت تجارت نے نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا ، سونے کی درآمدات اور برآمدات سے متعلق وفاقی کابینہ نے منظوری دی تھی ، وزارت تجارت کے جاری نوٹیفکیشن کے مطابق وفاقی حکومت نے قیمتی دھاتوں و زیورات کی درآمد وبرآمد سے متعلق کچھ ترامیم بھی کی ہیں جب کہ قیمتی دھاتوں اور زیورات کی درآمد اور برآمدکا فریم ورک برقرار رہے گا، فریم ورک شفافیت اورخود کار نظام میں بہتری کے ساتھ جاری رہے گا ،حکومت نے رواں سال مئی میں سونے کی ایکسپورٹ ،امپورٹ پر پابندی عائد کی تھی، وزارت تجارت نے 6 مئی 2025 کو سونے کی تجارت کے حوالے سے جاری ایس آر او 60 روز کے لئے معطل کیا تھا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ سونے کی سمگلنگ کی شکایت پر ایکسپورٹ اور امپورٹ پر پابندی لگائی گئی تھی ۔

