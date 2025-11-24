تمام پارٹیوں کو ایک جیسی لیول پلیئنگ فیلڈ مہیا کرینگے تو حالات بہتر ہونگے:سہیل آفریدی
بے اختیار لوگوں سے مذاکرات کا کوئی فائدہ نہیں ،لیڈر سے ملنے کیلئے احتجاج کے سوا کوئی راستہ نہیں، میڈیا سے گفتگو سپیشل برانچ کو علیحدہ یونٹ بنانے ، 1221اسامیاں تخلیق کرنے کی منظوری،جدید خطوط پر استوار کیا جائیگا، وزیر اعلیٰ
پشاور (دنیا نیوز، نیوز ایجنسیاں )وزیراعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے کہا ہے کہ بے اختیار لوگوں سے مذاکرات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، اگر تمام پارٹیوں کیلئے ایک جیسی لیول پلیئنگ فیلڈ مہیا کریں گے تو حالات بہتر ہوجائیں گی۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی عمران خان سے ملاقات کے لئے صوبائی اسمبلی سے قرارداد منظور کی، چیف جسٹس کو خط لکھا، ہائیکورٹ میں پٹیشن بھی دائر کی لیکن اب میرے پاس لیڈر سے ملنے کیلئے احتجاج کے سوا کوئی راستہ نہیں ۔وزیراعلیٰ خیبرپختونخواکا کہنا ہے کہ وفاقی حکومت کے ہر وار کا توڑ میرے پاس ہے ، عمران خان نے مذاکرات کے لیے کمیٹی بنائی لیکن وفاقی حکومت کے پاس اس کا اختیار نہیں ، اڈیالہ صرف بات کرنے جا رہا ہوں، کبھی ایف آئی اے تو کبھی الیکشن کمیشن کا نوٹس آجاتا ہے ، الیکشن کمیشن نے مجھے جلسے کے بعد طلب کرلیا لیکن یہی الیکشن کمیشن مریم نواز کے خلاف کوئی نوٹس نہیں لیتا۔ادھر خیبرپختونخوا حکومت نے سپیشل برانچ کو باقاعدہ سپیشلائزڈ یونٹ،علیحدہ کیڈر کے طور پر قائم کرنے کی منظوری دے دی.وزیراعلیٰ خیبر پختونخوا محمد سہیل آفریدی کی زیرِ صدارت پولیس کی سپیشل برانچ سے متعلق اہم اجلاس ہوا۔
اجلاس کو بریفنگ میں بتایا گیا کہ سپیشل برانچ کے اہلکار انٹیلی جنس، سکیورٹی، ویریفیکیشن، سروے اور سرویلنس کی ذمہ داریاں سرانجام دے رہے ہیں، ضم شدہ قبائلی اضلاع کے 308 اہلکاروں کو بھی سپیشل برانچ کا حصہ بنایا گیا ہے ۔بریفنگ میں مزید کہا گیا کہ سال 2025 میں سپیشل برانچ نے 2 خودکش جیکٹس، 32 آئی ای ڈیز، 70 راکٹ شیلز اور 288 ہینڈ گرینیڈز ناکارہ بنائے ، گزشتہ سال سپیشل برانچ نے 635 سیاسی اجتماعات کی سکیورٹی اور اسلحہ و ایکسپلوسِو لائسنس کی ویریفیکیشن کی، 3124 نادرا ویریفیکیشنز، 6840 پاسپورٹ، 14518 سی پیک، 6060 پرسنل اور 9413 سرکاری اہلکاروں کی ویریفیکیشنز بھی انجام دی گئیں۔
اجلاس میں سپیشل برانچ میں 1221 اہلکاروں کی اسامیاں تخلیق کرنے کی بھی اصولی منظوری دی گئی۔سہیل آفریدی نے کہا کہ سپیشل برانچ کو درکار تمام ہیومن ریسورس اور دیگر وسائل ترجیحی بنیادوں پر فراہم کئے جائیں گے ۔وزیر اعلیٰ خیبرپختونخوا نے انفراسٹرکچر کیلئے 1820 ملین اور موٹر وہیکلز کیلئے 904اعشاریہ 50 ملین روپے بھی منظور کئے ، سپیشل برانچ کو درکار 98 گاڑیاں اور 404 موٹر سائیکلیں ترجیحی بنیادوں پر فراہم کی جائیں گی، ٹیکنیکل آلات اور ٹیکنالوجی کی خریداری کے لئے 2543اعشاریہ 9ملین روپے فراہم کئے جائیں گے ۔انہوں نے کہا کہ سپیشل برانچ کو انٹیلی جنس اور انسدادِ دہشت گردی کے تقاضوں کے مطابق جدید خطوط پر استوار کیا جائے گا، دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پولیس کلیدی ستون ہے ، سپیشل برانچ کی استعداد بڑھانے کیلئے تمام وسائل فراہم کریں گے ۔صوبے بھر میں سپیشل برانچ کیلئے نئی عمارتوں کے قیام کی بھی منظوری دی گئی۔