پی ٹی آئی کے بائیکاٹ پر عوام نے مکمل عمل کیا: بیرسٹر گوہر

  • پاکستان
پی ٹی آئی کے بائیکاٹ پر عوام نے مکمل عمل کیا: بیرسٹر گوہر

ووٹر ٹرن آؤٹ 10 فیصد سے بھی کم رہاجو مہذب معاشرے میں قابلِ قبول نہیں الیکشن کمیشن شفاف انتخابات کرانے کی ذمہ داری پوری کرنے میں ناکام رہا ، گفتگو

اسلام آباد (آن لائن) تحریکِ انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر علی خان نے کہا ہے کہ ضمنی انتخابات میں پی ٹی آئی کے بائیکاٹ پر عوام نے مکمل عمل کیا، جس کے نتیجے میں ووٹر ٹرن آؤٹ 10 فیصد سے بھی کم رہاجو ان کے مطابق ‘‘کسی بھی مہذب معاشرے میں قابلِ قبول نہیں۔اتوار کی شب ٹی وی سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آج پوری دنیا نے دیکھ لیا کہ عوام نے موجودہ انتخابی نظام پر عدم اعتماد کا واضح اظہار کیا ہے ۔ ان کا کہنا تھا کہ جب سیاسی جماعتوں اور امیدواروں کو منصفانہ موقع نہ ملے ، پوسٹر تک لگانے کی اجازت نہ ہو، تو ایسے الیکشن کی حیثیت مشکوک ہو جاتی ہے ۔پی ٹی آئی چیئرمین نے الزام لگایا کہ الیکشن کمیشن صاف اور شفاف انتخابات کرانے کی اپنی بنیادی ذمہ داری پوری کرنے میں ناکام رہا ہے ۔ ‘‘پنجاب میں ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی گئی، اسی لیے ہم نے وہاں کے الیکشن میں حصہ نہیں لیا۔’’انہوں نے کہا کہ این اے 18 میں ہونے والے انتخابات اس کے برعکس تھے ، جہاں مسلم لیگ ن سمیت تمام جماعتوں کو مکمل آزادی سے انتخابی مہم چلانے کا موقع ملا۔ ‘‘ہم دھاندلی پر یقین نہیں رکھتے ، ہم جمہوریت اور عوامی شمولیت پر یقین رکھتے ہیں۔’’بیرسٹر گوہر علی خان کے مطابق یہ الیکشن ایک ‘‘ویک اپ کال’’ ہے کہ کب تک ایک ‘‘فیک سسٹم’’ کو چلایا جائے گا۔ 

 

 

