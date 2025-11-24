صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سہیل آفریدی کے حلقے میں منشیات کے کارخانے :اختیارولی

  • پاکستان
منشیات کاپیسہ سرحد پاربھی جاتا ا ور ریاست کے خلاف استعمال ہوتا ہے وزیراعلیٰ نے منشیات کی تردید کرکے حقائق کی نفی کی،استعفیٰ دیناچاہیے

اسلام آباد(آن لائن)وزیراعظم کے کوآرڈی نیٹر برائے خیبر پختونخوا اختیار ولی خان نے کہا کہ وادی تیراہ میں منشیات کے کارخانے لگے ہیں۔یہی پیسہ دہشت گردی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے ۔ اپنے بیان میں اختیار ولی نے کہا کہ ضلع خیبر سے منشیات پورے ملک میں سمگل ہوتی ہے ۔انہوں نے الزام لگایا کہ منشیات کے دھندے میں پی ٹی آئی کے لوگ ملوث ہیں۔ منشیات کا پیسہ سرحد پار بھی جاتا ہے ۔انہوں نے وزیراعلیٰ سہیل آفریدی سے مطالبہ کیا کہ ان کا تعلق ضلع خیبر سے ہے ۔ وہ اپنے ضلع میں منشیات کے خلاف کارروائی کریں، جس وزیراعلیٰ کے حلقے میں منشیات تیار ہو اسے استعفیٰ دے دینا چاہیے ۔اختیار ولی خان کا کہنا ہے کہ وزیراعلیٰ سہیل آفریدی نے منشیات کی تردید کرکے حقائق کی نفی کی، اختیار ولی خان نے مزید کہا کہ مکروہ دھندے سے کمائے جانے والے پیسے ریاست کے خلاف استعمال ہوتے ہیں، منشیات کا پیسہ گولہ باردو کی تیاری کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے ۔

