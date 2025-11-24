عالمی برادری غزہ امن معاہدے کی خلاف ورزیاں بند کرائے :دفتر خارجہ
فلسطینیوں پر حملوں کی مذمت ،اسرائیل قیام امن کوششوں کو سبوتاژ کر رہا ہے پاکستان آزاد خودمختار فلسطین کے قیام کیلئے اصولی موقف کااعادہ کرتاہے :ترجمان
اسلام آباد (دنیا نیوز) پاکستان نے غزہ میں اسرائیلی قابض فورسز کی جانب سے معصوم فلسطینیوں پر حملوں کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے ،ترجمان دفتر خارجہ طاہر حسین اندرابی کا کہنا ہے کہ اسرائیلی حملوں میں معصوم بچے ، خواتین جاں بحق اور زخمی ہوئے ، اسرائیل ان حملوں سے بین الاقوامی قوانین اور حالیہ امن معاہدے کی سنگین خلاف ورزی کر رہا ہے ،انہوں نے کہا کہ یہ حملے امن کی کوششوں کو سبوتاژ کر رہے ہیں، یہ حملے شرم الشیخ میں طے پانے والے امن معاہدے کی بھی کھلی خلاف ورزی ہیں، حکومت پاکستان عالمی برادری سے اسرائیلی استثنیٰ اور جنگ بندی کی خلاف ورزیوں کو ختم کرنے کا مطالبہ کرتی ہے ۔دفتر خارجہ کا کہنا تھا کہ بین الاقوامی انسانی حقوق اور انسانی قانون کی پاسداری کیلئے فوری اقدامات کئے جائیں۔ترجمان نے کہا کہ پاکستان آزاد سرحدوں پر مبنی ایک آزاد، خودمختار اور ملحقہ ریاست فلسطین کے قیام کے حق میں اپنے اصولی موقف کا اعادہ کرتا ہے ۔