مسائل پر حکومت سیاسی جماعتوں سے گفتگوپرآمادہ:راناثنا
لاہور(مانیٹرنگ ڈیسک )وزیرِ اعظم کے مشیر برائے سیاسی امور رانا ثنااللہ نے کہا ہے کہ حکومت آج بھی سیاسی جماعتوں کے ساتھ مل کر مسائل کے حل کیلئے بات چیت پر آمادہ ہے ۔
فیصل آباد میں ووٹ کاسٹ کرنے کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ضمنی انتخاب کے دوران ووٹنگ کا عمل پُرامن رہا، ضمنی انتخاب میں ٹرن آؤٹ عموماً 25 سے 30 فیصد کے درمیان ہوتا ہے ۔ان کاکہنا تھا بدقسمتی ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو سیاست کرنے کیلئے لایا گیا، وہ سیاست دان نہیں تھے اور نہ ہی کبھی انہوں نے حقیقی سیاست کی، ان کے دورِ اقتدار میں صرف مخالفین پر مقدمات بنانے پر توجہ دی گئی مگر ہم آج بھی سیاستدانوں کے ساتھ میز پر بیٹھ کر مذاکرات کے حق میں ہیں۔انہوں نے کہا کہ وزیراعظم نے میثاقِ پاکستان پر مذاکرات کی دعوت بھی دی ہے جبکہ بانی پی ٹی آئی نے اپنے دور میں کسی سے بھی بات کرنے سے انکار کر دیا تھا، جمہوریت مکالمے سے آگے بڑھتی ہے لیکن انہوں نے ڈیڈ لاک پیدا کیا۔رانا ثنااللہ نے کہاکہ دنیا نے ہی نہیں بھارت نے بھی تسلیم کیا کہ پاکستان نے اسے منہ توڑ جواب دیا ، مودی اس دن سے ایسا شرمندہ ہے کہ وہ آج تک بات نہیں کر سکا ۔