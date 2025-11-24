صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

خیبر پختونخوا وفاق کے بغیر نہیں چل سکتا، فیصل کنڈی

  • پاکستان
خیبر پختونخوا وفاق کے بغیر نہیں چل سکتا، فیصل کنڈی

پشاور(آئی این پی )گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے کہا ہے کہ وزیراعلیٰ کے پی سہیل آفریدی وفاق اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ تعاون کریں۔

اپنے ایک بیان میں گورنر کے پی فیصل کریم کا کہنا تھا کہ خیبر پختونخوا حکومت کو دہشت گردی کے خلاف جنگ میں انٹیلی جنس بیسڈ آپریشنز کا ساتھ دینے کا کہا ہے ، صوبے کی ترقی کے لئے وفاقی اداروں کا ساتھ دیں۔انہوں نے کہا کہ خیبر پختونخوا وفاق کے بغیر نہیں چل سکتا۔گورنر خیبرپختونخوا کا کہنا تھا کہ اگر افغانستان میں امن ہے تو پھر افغان باشندوں کو واپس جانا چاہیے ، افغان مہاجرین کے معاملے پر کے پی حکومت سیاست کر رہی ہے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

امریکا میں 10 برس سے گمشدہ بلی مالکان کو مل گئی

سرد ی میں جسم میں پانی کی کمی کا اشارہ دینے والی نشانیاں

بستر پر 33 گھنٹے سے زائد لیٹ کر مقابلہ جیتنے والا شخص

صارف کا اے آئی تصویر کی بنیاد پر کیفے سے رقم واپسی کا مطالبہ

رات کو پستے کھانے سے آنتوں کے جرثومے مفید ہو سکتے

12 ہزار سال قدیم خاتون اور ہنس کا مجسمہ دریافت

آج کے کالمز

خورشید ندیم
جمہوریت اور پاکستان
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
بے معنی گفتگو
رسول بخش رئیس
کنور دلشاد
سہیل آفریدی‘ نااہلی اور اچکزئی کی ضمانت
کنور دلشاد
میاں عمران احمد
ایف بی آر‘ آئی ایم ایف اور برآمدات کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
سہ روزہ بستی
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
ایک یادگار علمی نشست
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak