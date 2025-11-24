خیبر پختونخوا وفاق کے بغیر نہیں چل سکتا، فیصل کنڈی
پشاور(آئی این پی )گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے کہا ہے کہ وزیراعلیٰ کے پی سہیل آفریدی وفاق اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ تعاون کریں۔
اپنے ایک بیان میں گورنر کے پی فیصل کریم کا کہنا تھا کہ خیبر پختونخوا حکومت کو دہشت گردی کے خلاف جنگ میں انٹیلی جنس بیسڈ آپریشنز کا ساتھ دینے کا کہا ہے ، صوبے کی ترقی کے لئے وفاقی اداروں کا ساتھ دیں۔انہوں نے کہا کہ خیبر پختونخوا وفاق کے بغیر نہیں چل سکتا۔گورنر خیبرپختونخوا کا کہنا تھا کہ اگر افغانستان میں امن ہے تو پھر افغان باشندوں کو واپس جانا چاہیے ، افغان مہاجرین کے معاملے پر کے پی حکومت سیاست کر رہی ہے ۔