قرارداد :غزہ کو ٹرمپ چلائیں گے
اسلام آباد(آ ئی این پی ) سابق سفیر ملیحہ لودھی نے کہا ہے کہ غزہ امن قرارداد فلسطین سے زیادہ اسرائیل کی فیور میں ہے۔
اگر غزہ امن قرارداد اسی طرح لاگو ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ غزہ کو ٹرمپ چلائیں گے ، حماس کی منظوری کے بغیر یہ منصوبہ لاگو نہیں ہو سکتا۔ نجی ٹی وی سے گفتگو میں ملیحہ لودھی نے کہا کہ جو قراردادمنظور ہوئی ہے اس سے لگتا نہیں ہے کہ کوئی فلسطینی ریاست بن سکے گی۔غزہ کے لوگوں نے یہ قرارداد مسترد کر دی ہے ۔ انہوں نے کہا کہ باہر کے لوگ آکر کیوں ہمارا ملک چلائیں، غزہ امن قرارداد فلسطین سے زیادہ اسرائیل کی فیور میں ہے ۔