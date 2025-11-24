صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

قرارداد :غزہ کو ٹرمپ چلائیں گے

  • پاکستان
قرارداد :غزہ کو ٹرمپ چلائیں گے

اسلام آباد(آ ئی این پی ) سابق سفیر ملیحہ لودھی نے کہا ہے کہ غزہ امن قرارداد فلسطین سے زیادہ اسرائیل کی فیور میں ہے۔

اگر غزہ امن قرارداد اسی طرح لاگو ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ غزہ کو ٹرمپ چلائیں گے ، حماس کی منظوری کے بغیر یہ منصوبہ لاگو نہیں ہو سکتا۔ نجی ٹی وی سے گفتگو میں ملیحہ لودھی نے کہا کہ جو قراردادمنظور ہوئی ہے اس سے لگتا نہیں ہے کہ کوئی فلسطینی ریاست بن سکے گی۔غزہ کے لوگوں نے یہ قرارداد مسترد کر دی ہے ۔ انہوں نے کہا کہ باہر کے لوگ آکر کیوں ہمارا ملک چلائیں، غزہ امن قرارداد فلسطین سے زیادہ اسرائیل کی فیور میں ہے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
جمہوریت اور پاکستان
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
بے معنی گفتگو
رسول بخش رئیس
کنور دلشاد
سہیل آفریدی‘ نااہلی اور اچکزئی کی ضمانت
کنور دلشاد
میاں عمران احمد
ایف بی آر‘ آئی ایم ایف اور برآمدات کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
سہ روزہ بستی
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
ایک یادگار علمی نشست
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak