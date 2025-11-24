صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بھارتی وزیر دفاع کا بیان اشتعال انگیز ،پاکستان اپنے دفاع کیلئے پُرعزم:دفتر خارجہ

  • پاکستان
اسلام آباد (ذیشان یوسفزئی) ترجمان دفتر خارجہ طاہر اندرابی نے بھارتی وزیر دفاع کے سندھ سے متعلق بیان کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا کہ اس قسم کے بیانات نہ صرف ہندوتوا ذہنیت کو ظاہر کرتے ہیں بلکہ یہ عالمی قوانین، بارڈرز اور ریاستوں کی خودمختاری کے بھی خلاف ہیں ،

 راج ناتھ سنگھ سمیت دیگر ہندوستانی رہنما اشتعال انگیز بیان بازی سے گریز کریں ، ترجمان دفتر خارجہ نے جاری بیان میں اشارہ دیا ہے کہ پاکستان ہندوستان کے ساتھ تمام تنازعات کے پرامن حل کا خواہاں ہے اور ساتھ اس بات کا بھی ذکر کیا ہے کہ پاکستان ا پنے دفاع کے لیے پُرعزم ہے ،ترجمان نے بھارتی وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ کے بیان کو پریشان کن قرار دیکر اس کی شدید مذمت بھی کی ، انہوں نے کہا کہ بھارتی وزیر دفاع کا بیان اشتعال انگیز ،اس قسم کے بیانات سے خطے کے امن اور استحکام کو خطرات لاحق ہیں ،ترجمان نے اس بات پر زور دیا ہے کہ بھارت کو دوسروں پر الزامات کے بجائے اپنے ملک میں اقلیتوں کو درپیش عدم تحفظ، امتیازی سلوک اور مذہبی منافرت پر مبنی تشدد کے واقعات کا سدِباب کرنا چا ہئے ۔

