ایئرپورٹس اتھارٹی نے اوور فلائٹ چارجز مقرر کر دئیے

  • پاکستان
کراچی(آ ئی این پی )پاکستان ایئرپورٹس اتھارٹی (پی اے اے )نے اوور فلائٹ چارجز کے حوالے سے تفصیل بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ اتھارٹی روزانہ 400 سے 450 اوور فلائٹس کو پاکستانی فضائی حدود سے گزارتی ہے۔

 جب کہ اوور فلائٹ چارجز طیارے کے وزن کے مطابق 0اعشاریہ 44سے 1اعشاریہ 3ڈالر فی کلومیٹر مقرر ہیں، اور مسافروں پر کوئی ٹیکس نہیں لگایا جاتا، ایکسائز ڈیوٹیز ایف بی آر وصول کرتا ہے ۔جاری بیان کے مطابق اتھارٹی کا کہنا ہے کہ روانگی پر ایئرپورٹ چارجز ڈومیسٹک پروازوں کیلئے 600 روپے جبکہ بین الاقوامی کیلئے 4600 روپے مقرر ہے ۔ ایئرپورٹ چارجز سے حاصل آمدنی کو ٹرمینل اپ گریڈیشن، سہولیات کی توسیع اور جدید آلات پر خرچ کیا جاتا ہے ۔ ڈومیسٹک ٹیرف میں 10 سال سے کوئی اضافہ نہیں کیا گیا۔

