جماعت اسلامی کے اجتماع عام میں عطیات کی اپیل ، چند منٹ میں 10 کروڑ روپے جمع
لاہور(این این آئی)جماعت اسلامی کے اجتماع عام کے آخری روز کارکنوں نے کروڑوں روپے کے عطیات دینے کا اعلان کرکے سب کو حیران کردیا، چند ہی منٹوں میں 10 کروڑ روپے جمع ہوگئے ۔
امیرجماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمن کے خطاب سے قبل سٹیج پر موجود جماعت اسلامی کے رہنما میاں محمد اسلم نے پْرجوش انداز میں انفاق فی سبیل اللہ کی دعوت دی اور واضح کیا کہ بدل دو نظام صرف ایک نعرہ نہیں بلکہ یہ وقت، صلاحیت اور مال تینوں کی قربانی چاہتا ہے ۔جیسے ہی انہوں نے دین کی راہ میں مال خرچ کرنے کی فضیلت پر احادیث نبوی ؐ بیان کیں تو اجتماع میں موجود افراد نے دیکھتے ہی دیکھتے خطیر عطیات کا اعلان کرنا شروع کر دیا، سب سے پہلے میاں محمد اسلم نے ایک کروڑ روپے کا اعلان کر کے کارِ خیر میں پیش قدمی کی، اس کے بعد ڈاکٹر طارق اور ڈاکٹر حمیراطارق نے بھی ایک کروڑکا اعلان کردیا،بشیر احمد نے پچاس لاکھ ،عامر محمود چیمہ نے ایک کروڑ دس لاکھ،ایک اور کارکن نے بھی ایک کروڑ روپے پیش کرنے کا اعلان کیا۔ اس کے علاوہ ہزاروں کارکنوں نے بھی اپنی اپنی استطاعت کے مطابق دل کھول کر عطیات پیش کئے ۔