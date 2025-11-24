صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

صادق آباد :اونٹ خطرناک وائرس کا شکار، 10 ہلاک،درجنوں بیمار

  پاکستان
پہلے زکام ہوتا ہے ،پھر بیہوش ہونے کے بعد اونٹ دم توڑ رہے ہیں:مالکان یہ بیماری 2010 میں بھی چولستان آئی تھی، علاج کر رہے :محکمہ لائیو سٹاک

صادق آباد(آئی این پی )صادق آباد کے قصبے کوٹ سبزل میں اونٹوں میں خطرناک وائرس پھیل گیا، 10 اونٹ وائرس کا شکار بن کر ہلاک ، درجنوں بیمار ہوگئے ۔مالکان کے مطابق وبائی بیماری دن بدن پھیل رہی ،اونٹ کو زکام ہوتا، پھرشدید بخارکی وجہ سے بیہوش ہونے کے بعد دم توڑ جاتے ہیں ،لاکھوں مالیت کے اونٹ آنکھوں کے سامنے مررہے ہیں۔ محکمہ  لائیو سٹاک کاکہنا کہ ہماری ٹیمیں متاثرہ علاقوں میں پہنچ کر علاج کررہی ہیں،یہ زکام کی طرح کی بیماری ہے جس سے اونٹ کا ناک بندہوناشروع ہوجاتاہے ،یہ بیماری 2010 میں بھی چولستان میں آئی تھی،کوٹ سبزل اورڈھنڈی کے علاقوں میں محکمہ لائیو سٹاک کی ٹیمیں علاج کر رہی ہیں۔

