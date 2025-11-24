صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کوئی غیر معمولی شکایت موصول نہیں ہوئی :چیف الیکشن کمشنر

اسلام آباد(دنیا نیوز)چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ نے کہا کہ ضمنی الیکشن پرامن رہا،کوئی غیرمعمولی شکایت موصول نہیں ہوئی ، ٹرن آؤٹ کم کی کئی وجوہات ہیں۔

الیکشن کمیشن آفس اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سکندر سلطان راجہ کا کہنا تھا کہ پنجاب اور خیبرپختونخوا کی حکومتوں کا شکرگزار ہوں،ضمنی انتخاب بہت پرامن رہا،ضمنی انتخابات میں ہمیشہ ٹرن آؤٹ کم رہتا ہے ، اس انتخاب میں اسمبلیوں میں پارٹیوں کی سیٹوں کے نمبر گیم کی تبدیلی نہیں ہونی تھی جس کی وجہ سے عوام کی دلچسپی کم رہی۔ ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف کمیشن نے بلاتفریق ایکشن لیا۔ ڈی آراوز نے کچھ رپورٹس بھیجی ہیں،کچھ شکایات کا کمیشن نے خود نوٹس لیا۔

