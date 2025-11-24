صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بیلٹ پیپرپرسرعام مہرلگانے پرعابد شیر کی آج الیکشن کمیشن طلبی

  • پاکستان
بیلٹ پیپرپرسرعام مہرلگانے پرعابد شیر کی آج الیکشن کمیشن طلبی

فیصل آباد ،ہری پور(مانیٹرنگ ڈیسک )ضمنی انتخابات کے دوران این اے 18اورپی پی 115کے بیلٹ پیپرزکی ویڈیوز سوشل میڈیا پر وائرل ہوگئیں ،جس پر الیکشن کمیشن نے ایکشن لیتے ہوئے سخت ہدایات جاری کردیں۔

جبکہ پولنگ بوتھ میں بیلٹ پیپر کی تصویربنانے والے ایک شخص کو گرفتار کرلیاگیا،پی پی 115فیصل آباد میں لیگی کارکن موبائل فون کے ذریعے ویڈیو بناتے رہے جبکہ سابق وفاقی وزیر عابد شیر علی کو ووٹ کی رازداری پامال کرنے پر نوٹس جاری کرتے ہوئے الیکشن کمیشن نے آج طلب کرلیا۔تفصیلات کے مطابق الیکشن کمیشن نے این اے 18ہری پور اور پی پی 115فیصل آباد کے بیلٹ پیپرزکی تصاویر سوشل میڈیا پر وائرل ہونے کا سخت نوٹس لیتے ہوئے ڈی آر او اور آر او کو بیلٹ پیپر کی سیکریسی یقینی بنانے کی ہدایت کی جبکہ کنٹرول روم کے ذریعے تمام سکیورٹی اداروں کو ہدایت دی گئی کہ کوئی ووٹر اپنے ساتھ پولنگ سٹیشن کے اندر موبائل فون نہ لے جاسکے ۔ فیصل آباد پی پی 115 بوتھ نمبر 1 میں الیکشن قوانین کی دھجیاں اڑا ئی گئیں جہاں مسلم لیگ ن کے کارکن موبائل فون کے ذریعے لیگی امیدوار کو ووٹ دینے کی ویڈیو بناتے رہے ، سابق وفاقی وزیر عابد شیر علی نے بھی ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی کرتے ہوئے سرِ عام بیلٹ پیپر پر مہر لگا دی ،جس کی ویڈیوز سوشل میڈیا پروائرل ہو گئیں،انتخابی ضابطہ اخلاق کے مطابق بیلٹ پیپر پر مہر ووٹنگ شیلڈ کے عقب میں جا کر لگانا لازمی ہے ۔

ریٹرننگ آفیسر پی پی 116 فیصل آباد نے عابد شیر علی کو ووٹ کی رازداری پامال کرنے پر نوٹس جاری کیا اورآج وضاحت کیلئے طلب کرلیا۔اسی حلقے میں پولنگ کے دوران ووٹ کی تصویر بنانے والے ایک شخص کو پولیس نے حراست میں لے لیا ۔ ڈی آر او نے کہا کہ محمد کلیم سکنہ چک 192 ر ب حبیب نگر نے ووٹ ڈالتے ہوئے ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر پوسٹ کی تھی جسے گرفتار کرلیاگیا۔پی پی 269 کے پولنگ سٹیشن گورنمنٹ گرلز ہائی سکول کرم میں ووٹنگ کے دوران بے نظمی ہوئی جہاں پیپلزپارٹی اور آزاد امیدوارکے حامیوں نے ایک دوسرے پر دھاندلی کے الزامات لگائے ،جس پر کچھ وقت کیلئے پولنگ کا عمل روک دیا گیا تھا۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

دنیا میرے آگے

لبنان:اسرائیلی حملہ، حزب اللہ کے فوجی سربراہ شہید

زہران ممدانی نے ایک بار پھر ٹرمپ کو فاشسٹ قرار دیا

بنگلہ دیش کا شیخ حسینہ کی حوالگی کیلئے بھارت کو خط

دبئی ایئر شو حادثہ، بھارتی پائلٹ کی میت وطن واپس

امریکا چین سے قرض لینے والا سب سے بڑا ملک بن گیا

سابق بنگلہ دیشی وزیراعظم خالدہ ضیا کی طبیعت ناساز، ہسپتال میں داخل

آج کے کالمز

خورشید ندیم
جمہوریت اور پاکستان
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
بے معنی گفتگو
رسول بخش رئیس
کنور دلشاد
سہیل آفریدی‘ نااہلی اور اچکزئی کی ضمانت
کنور دلشاد
میاں عمران احمد
ایف بی آر‘ آئی ایم ایف اور برآمدات کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
سہ روزہ بستی
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
ایک یادگار علمی نشست
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak