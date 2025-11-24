صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اسلام آباد:عمرہ ویزا کی آڑ میں یورپ جانے کی کوشش پر مسافر گرفتار

  • پاکستان
اسلام آباد (این این آئی)اسلام آباد میں ایف آئی اے امیگریشن کی کارروائی، عمرہ ویزا کی آڑ میں غیر قانونی طور پر یورپ جانے کی کوشش کرنیوالے مسافر کو گرفتار کرلیا۔

ترجمان ایف آئی اے کے مطابق امیگریشن کلیئرنس کے دوران مسافر کو مشکوک پایا گیا، ابتدائی تفتیش میں معلوم ہوا کہ مسافر مختلف ایجنٹوں سے رابطے میں تھا۔ تحقیقات کے مطابق مسافر کو رواں سال اٹلی سے غیر قانونی ہجرت پر ڈی پورٹ بھی کیا گیا تھا۔ ترجمان کے مطابق مسافر کے موبائل فون سے ٹیمپرڈ ریذیڈنٹ کارڈ بھی برآمد ہوا، جبکہ وہ سعودی عرب سے جعلی دستاویزات پر یورپ جانے کی کوشش کر رہا تھا۔

