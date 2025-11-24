اسلام آباد میں انٹر نیشنل مقابلہ حسن قرأت آج شروع ہوگا
بیشتر ممالک کے قرا ، ججز حضرات پاکستان پہنچ گئے ،آمد آج بھی جاری رہے گی
اسلام آباد(آن لائن )انٹرنیشنل مقابلہ قرأت میں شرکت کے لیے مختلف ممالک کے قرا ء کرام پاکستان پہنچ گئے ہیں ،مقابلے آج سوموار سے جمعرات تک ہونگے ،پہلا انعام 50لاکھ دوسرا 30لاکھ جبکہ تیسرے نمبر پر آنے والے قاری کو 20لاکھ روپے انعام دیا جائے گا۔ انٹرنیشنل مقابلہ حسن قرأت آج سوموار سے اسلام آباد کے جناح کنونشن سینٹر میں شروع ہوگا جس میں دنیا بھر کے 38 ممالک کے قاری حضرات حصہ لیں گے اور ان کی اکثریت پاکستان پہنچ چکی ہے ، انٹرنیشنل ججز اور قرا کی آمد آج بھی جاری رہے گی ۔