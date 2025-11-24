عظمیٰ نے پی ٹی آئی کے خالی پولنگ کیمپس کی ویڈیو جاری کر دی
لاہور(آن لائن،آئی این پی )وزیر اطلاعات پنجاب عظمیٰ بخاری نے کہا ہے کہ وزیراعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی الیکشن کمیشن سے ملنے والے نوٹس کو کور کرنے کیلئے مریم نواز پر الزام لگا رہے ہیں، وہ اپنے لیڈر کی طرح عادتاً جھوٹ بولتے ہیں۔
وزیراعلیٰ پختونخوا کے بیان پر اپنے ردعمل میں عظمیٰ بخاری نے مزید کہا کہ مریم نواز نے لاہور سمیت کسی ایسے شہر میں ترقیاتی منصوبے کا افتتاح نہیں کیا جہاں ضمنی الیکشن ہو رہے ہوں،سہیل آفریدی خود پی ٹی آئی کی امیدوار شہر ناز کی انتخابی مہم چلانے پہنچے ،وہ سرکاری افسر وں کو کل کا سورج نہ دیکھنے کی دھمکیاں لگاتے ہیں۔صوبائی وزیر اطلاعات نے کہا کہ مریم نواز نے ضمنی الیکشن میں کسی لیگی امیدوار کی انتخابی مہم نہیں چلائی ،مریم نواز کی خدمت کے ریکارڈ 90 سے زیادہ پروجیکٹ کسی ضمنی الیکشن کے محتاج نہیں، پنجاب کے عوام خود مسلم لیگ (ن)کے امیدواروں کو ووٹ دیتے ہیں۔علاوہ ازیں اپنے ایک اور بیان میں عظمیٰ بخاری نے ضمنی الیکشن کے موقع پر پاکستان تحریک انصاف کے خالی پولنگ کیمپس کی ویڈیو جاری کر تے ہوئے کہا ہے کہ ن لیگ ووٹرز کی پہلی ترجیح بن چکی ، مریم نواز کی خدمت کی سیاست نے شیر کو جیت کا نشان بنا دیا، لوگ خدمت کو ووٹ دیتے ہیں، انتشار اور نفرت کی سیاست کو عوام مسترد کر چکے ہیں،مسلم لیگ ن کے پولنگ کیمپس میں گہما گہمی ، تحریک انصاف کے پولنگ اجڑے چمن بنے ہیں،شکست خوردہ لوگوں نے پولنگ اور نتائج آنے سے پہلے ہی دھاندلی کا واویلا کرنا شروع کر دیا ۔