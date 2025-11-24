تحریک انصاف نے 26نومبر کو یوم سیاہ منانے کا اعلان کر دیا
پشاور( آن لائن )تحریک انصاف نے 26 نومبر کو یوم سیاہ منانے کا اعلان کر دیا۔پی ٹی آئی نے بانی عمران خان کی رہائی کے لیے اسلام آباد میں احتجاج کو ایک سال مکمل ہونے پر یوم سیاہ منانے کا اعلان کیا۔
پی ٹی آئی نے 26 نومبر کو کسی بڑے احتجاج کے بجائے یوم سیاہ منانے کا اعلان کیا۔پی ٹی آئی خیبر پختونخوا کے صدر جنید اکبر نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ تحریک انصاف کی تمام ریجنل تنظیمیں اضلاع کی سطح پر احتجاج کریں۔انہوں نے ارکان قومی و صوبائی اسمبلی کو ہدایت کی کہ وہ احتجاج کے دوران جاں بحق کارکنوں کی رہائشگاہوں پر جائیں اور لواحقین سے اظہار یکجہتی بھی کریں۔صدر پی ٹی آئی نے کہا پارٹی کی جانب سے حیات آباد پشاور میں قرآن خوانی کی جائے گی اور احتجاج بھی کیا جائے گا۔پی ٹی آئی کی قیادت نے اپنے کارکنوں کو کسی بڑے احتجاج کے بجائے اپنے اپنے اضلاع کی سطح پر احتجاج کی ہدایت کی ہے ۔