صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ای سی سی کی تشکیل نو ، وزیرسرمایہ کاری بورڈ قیصر شیخ بھی رکن مقرر

  • پاکستان
ای سی سی کی تشکیل نو ، وزیرسرمایہ کاری بورڈ قیصر شیخ بھی رکن مقرر

اسلام آباد(مانیٹرنگ ڈیسک )وزیراعظم شہبازشریف نے کابینہ کی اقتصادی رابطہ کمیٹی ( ای سی سی ) کی تشکیل نوکردی، وفاقی وزیر خزانہ کمیٹی کے چیئرمین کے طور پر برقرار رہیں گے ۔

 وفاقی وزیرسرمایہ کاری بورڈ قیصر احمدشیخ کو ای سی سی کا رکن مقرر کیا گیا ہے ۔کابینہ ڈویژن نے اقتصادی رابطہ کمیٹی کی تشکیل نو کا نوٹیفکیشن جاری کردیا ہے ۔تشکیل نو کے بعد ای سی سی کے ارکان کی تعداد بڑھ کر 8 ہوگئی ہے ، ارکان میں وزیر اقتصادی امور، وزیر بجلی ، وزیر پیٹرولیم، وزیر تجارت، وزیر نیشنل فوڈسکیورٹی اور وفاقی وزیر منصوبہ بندی شامل ہیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کاروبار کی دنیا

گاڑیوں کی اسمبلی کٹس کی درآمد میں 123 فیصد اضافہ

آئی ایم ایف سے نجات کیلئے قومی پالیسی بنانی ہوگی، انجمن تاجران

انشورنس سیکٹر کا جی ڈی پی میں حصہ ایک فیصد سے بھی کم

ایم جی موٹر نے ایم جی یو9پاکستان میں متعارف کرادی

پاکستان فرنیچر کونسل کا وفد5روزہ دورے پر چین روانہ ہو گیا

کارپٹ مینو فیکچررز کی اسٹیٹ بینک افسران سے ملاقات

آج کے کالمز

خورشید ندیم
جمہوریت اور پاکستان
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
بے معنی گفتگو
رسول بخش رئیس
کنور دلشاد
سہیل آفریدی‘ نااہلی اور اچکزئی کی ضمانت
کنور دلشاد
میاں عمران احمد
ایف بی آر‘ آئی ایم ایف اور برآمدات کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
سہ روزہ بستی
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
ایک یادگار علمی نشست
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak