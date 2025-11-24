ای سی سی کی تشکیل نو ، وزیرسرمایہ کاری بورڈ قیصر شیخ بھی رکن مقرر
اسلام آباد(مانیٹرنگ ڈیسک )وزیراعظم شہبازشریف نے کابینہ کی اقتصادی رابطہ کمیٹی ( ای سی سی ) کی تشکیل نوکردی، وفاقی وزیر خزانہ کمیٹی کے چیئرمین کے طور پر برقرار رہیں گے ۔
وفاقی وزیرسرمایہ کاری بورڈ قیصر احمدشیخ کو ای سی سی کا رکن مقرر کیا گیا ہے ۔کابینہ ڈویژن نے اقتصادی رابطہ کمیٹی کی تشکیل نو کا نوٹیفکیشن جاری کردیا ہے ۔تشکیل نو کے بعد ای سی سی کے ارکان کی تعداد بڑھ کر 8 ہوگئی ہے ، ارکان میں وزیر اقتصادی امور، وزیر بجلی ، وزیر پیٹرولیم، وزیر تجارت، وزیر نیشنل فوڈسکیورٹی اور وفاقی وزیر منصوبہ بندی شامل ہیں۔