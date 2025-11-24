پاکستان کیساتھ جلد بارٹر ٹریڈ نظام فعال کرینگے ،ایرانی سفیر
ایرانی وفد 25 تا 27 نومبر تک فوڈ ایگ نمائش میں شرکت کیلئے کراچی آئیگا
اسلام آباد، تہران ( آن لائن ) پاکستان کے ایران میں سفیر مدثر ٹیپو نے کہا کہ پاکستان ایران کے ساتھ آزاد تجارتی معاہدے (FTA) کے نفاذ کی رفتار تیز کر رہا ہے اور دونوں ممالک جلد بارٹر ٹریڈ نظام کو فعال کریں گے ۔سفیر کے مطابق ایران کا 12 رکنی وفد 25 تا 27 نومبر کراچی میں منعقدہ فوڈ ایگ نمائش میں شرکت کے لیے پاکستان آئے گا۔ اس کے ساتھ ہی تجارتی و سرمایہ کاری قونصلر بھی ایرانی وفد کے ہمراہ پاکستان کا دورہ کریں گے ۔مدثر ٹیپو نے کہا کہ پاکستان اور ایران برآمدکنندگان کے لیے ٹرانزٹ ٹریڈ میں سہولتوں پر قریبی رابطے میں ہیں اور سرحدی سہولتوں میں بہتری کے اقدامات کیے جا رہے ہیں تاکہ تجارت کو فروغ دیا جا سکے ۔