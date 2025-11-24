(ن)لیگ خالی میدان میں بھی بھاگے تو آخری نمبر پر آئے گی:عالیہ حمزہ
لاہور (آ ئی این پی )تحریکِ انصاف کی رہنما عالیہ حمزہ نے کہا ہے کہ مسلم لیگ(ن)خالی میدان میں بھی بھاگے تو آخری نمبر پر آئے گی، اس وقت ٹرن آؤ ٹ انتہائی کم ہے ، عوام نے بائیکاٹ کیا ہے ۔
ٹی وی سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ این اے 129 کی سیٹ پر ہم نیا امیدوار میدان میں لائے ، پورا دن سرکاری مشینری کا استعمال کیا گیا۔انہوں نے کہا کہ فیصل آباد میں فارم 45 ایک گھنٹہ پہلے ہی سائن کرایا جا رہا ہے ، ہمیں کیوں مینارِ پاکستان میں جلسے کی اجازت نہیں دی جا رہی۔