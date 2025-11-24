ضمنی الیکشن کے نتائج کی ہمیں امید یہی تھی،تھنک ٹینک
ن لیگ ہار جاتی تو بھی فرق نہ پڑتا، حسن عسکری، تشدد نہ ہونا خوش آئند ، سلمان غنی عوام کی عدم دلچسپی نظر آئی ،رسول بخش ، الیکشن کا لوگوں کو پتا ہی نہیں تھا،خواجہ عمران
لاہور(مانیٹرنگ ڈیسک)معروف تجزیہ کا ر ڈاکٹر حسن عسکری نے کہا ہے کہ ضمنی الیکشن کے نتائج کی امید یہی تھی،میں نے دو دن پہلے کہا تھا کہ نتائج ن لیگ کے حق میں آئیں گے ،اگر تحریک انصاف تمام سیٹوں پر حصہ لیتی تو ن لیگ ہار بھی جاتی تو ن لیگ کو فرق نہیں پڑتا،کیونکہ ن لیگ کو قومی اور صوبائی اسمبلی میں اکثریت پہلے ہی سے حاصل ہے ، دنیا نیوز کے پروگرام تھنک ٹینک میں میزبان مریم ذیشان کیساتھ گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا تحریک انصاف الیکشن میں حصہ لیتی ان کا حشر 8فروری والے الیکشن کی طرح ہوتا۔ معروف تجزیہ کا ر سلمان غنی نے کہا کہ ماضی میں جب ضمنی الیکشن ہوتے تھے توپرتشدد ہوا کرتے تھے ،لڑائی جھگڑوں میں لوگ مرجاتے تھے ،آج دو صوبوں کے اندر جوالیکشن ہوئے ہیں اس میں کوئی بڑا واقعہ نہیں ہوا،یہ خوش آئند ہے ،سیاسی جماعتیں کسی کیلئے کھلا میدان نہیں چھوڑتیں۔ تجزیہ کا رڈاکٹر رسول بخش نے کہا ہے کہ جس طرح پہلے ضمنی الیکشن ہوتے تھے اس طرح نہیں ہوئے ، جب ماضی میں الیکشن ہوتے تھے تو میلہ،رونق، جلسے ،ریلیاں ہوا کرتی تھیں،عوام کی عدم دلچسپی ہمیں اس الیکشن میں ہر جگہ نظر آئی ہے ،عوام کو کوئی دلچسپی نہیں رہی کہ کون جیتے گا کون ہارے گا،؟جو بھی جیتے گا حکومتیں تو وہی رہیں گی۔ تجزیہ کا ر خواجہ عمران رضا نے کہا ہے جو ضمنی الیکشن ہوا ہے پورے ملک میں نان ایونٹ تھا،اس کے بارے میں لوگوں کو پتا نہیں تھا،لاہور کے حلقے میں گیا تھا،لوگوں سے پوچھا توان کی رائے بڑی عجیب تھی،لوگ یہ سمجھتے ہیں الیکشن، سیاست کے نام کی چیزیں ملک میں دفن ہو گئی ہیں، عمران خان نے الیکشن میں حصہ نہ لینے کا فیصلہ کرکے بہت اچھا کیا ہے ۔