قومی اسمبلی سیکرٹریٹ:ساڑھے 4ماہ میں پونے 2ارب کے اخراجات

  • پاکستان
اسلام آباد (ایس ایم زمان)قومی اسمبلی سیکرٹریٹ نے رواں مالی سال 2025-2026 کے پہلے ساڑھے چار ماہ میں مجموعی طور پر 1 ارب 79 کروڑ 3 لاکھ 10 ہزار روپے خرچ کئے ہیں۔

سیکرٹریٹ کے لئے مالی سال میں 6 ارب 36 کروڑ 13 لاکھ روپے کا بجٹ مختص ہے ،قومی اسمبلی سیکرٹریٹ نے اسی مدت کے دوران کھانے کی مد میں 7 کروڑ 47 لاکھ روپے جبکہ ارکان اور حکام کے بیرونِ ملک دوروں پر 6 کروڑ 46 لاکھ روپے خرچ کئے ۔ اسی طرح پاکستان آنے والے غیر ملکی وفود پر 3 کروڑ 29 لاکھ روپے کے اخراجات ہوئے ۔کانفرنسز، سیمینارز اور ورکشاپس کے انعقاد پر 3 کروڑ 72 لاکھ روپے خرچ کئے گئے ، جبکہ یوٹیلیٹی الاؤنس اور بجلی کی مد میں 14 کروڑ 70 لاکھ روپے کی ادائیگیاں کی گئیں۔ اسی طرح افسران و ملازمین کو پارلیمنٹ ہاؤس/صدارتی الاؤنس کی مد میں 22 کروڑ 61 لاکھ روپے اور سیشن الاؤنس میں 14 کروڑ 91 لاکھ روپے د ئیے گئے ، سپیشل پارلیمنٹ ہاؤس الاؤنس کی مد میں 14 کروڑ 65 لاکھ روپے ادا کئے گئے ۔ پٹرولیم مصنوعات کے اخراجات 1 کروڑ 99 لاکھ روپے رہے ، جبکہ سٹیشنری کی مد میں 21 لاکھ روپے ، ٹرانسپورٹ پر 46 لاکھ روپے اور ملازمین کے علاج کی مد میں 49 لاکھ روپے خرچ کیے گئے ۔ 

