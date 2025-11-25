پشاور، ایف سی ہیڈ کوارٹرز پر دہشتگردوں کا حملہ ناکام : 3 افغانی خودکش حملہ آور مارے گئے، 3 اہلکار شہید شہریوں سمیت 10 زخمی
صبح 8 بج کر 10منٹ پر بمبار نے گیٹ پر خود کو اڑایا،اندر داخل ہونیوالے 2حملہ آور اہلکاروں کی فائرنگ سے مارے گئے ، حوالدار عالمزیب ، سپاہی ریاست اور الطاف نے شہادت پائی حملہ آور خود کش جیکٹس پہنے پید ل آئے ،عمریں 18سے 22سال،ٹارگٹ پریڈ ،لوگوں کو یرغمال بنانا چاہتے تھے ،شہدا کی نماز جنازہ ادا،صدر ،وزیراعظم اور دیگر کی مذمت
پشاور(مانیٹرنگ ڈیسک)خیبرپختونخوا کے دارالحکومت پشاور میں فیڈرل کانسٹیبلری (ایف سی )کے ہیڈکوارٹرز پر فتنہ الخوارج کا حملہ ناکام بنادیا گیا، سکیورٹی فورسز کی کارروائی میں تینوں افغان دہشتگرد مارے گئے جبکہ دہشتگردوں کے حملے میں ایف سی کے 3 اہلکاروں نے جامِ شہادت نوش کیا۔سی سی پی او پشاور ڈاکٹر میاں سعید نے بتایا کہ خودکش حملہ آوروں نے صبح 8 بج کر 10 منٹ پر صدر، کوہاٹ روڈ پر فیڈرل کانسٹیبلری کے ہیڈکوارٹرزپر حملہ کی کوشش کی، ایک خودکش بمبار نے خود کو مرکزی گیٹ پر اڑایا، دھماکا اس قدر زور دار تھا کہ اس کی آواز دور دور تک سنی گئی،دو خودکش حملہ آور ہیڈکوارٹرز کے اندر داخل ہوئے ، خودکش حملہ آور فیڈرل کانسٹیبلری کی بیرک میں جاکر لوگوں کو یرغمال بناسکتے تھے ، فیڈرل کانسٹیبلری کے الرٹ جوانوں نے فوری رسپانس کرتے ہوئے دونوں حملہ آوروں پر فائرنگ کی، تینوں خودکش حملہ آور مارے گئے ۔
دھماکا اس وقت ہوا جب ہیڈکوارٹرز میں پریڈ جاری تھی، پریڈ کے وقت 450 اہلکار موجود تھے ۔ذرائع نے بتایا کہ 3 خود کش حملہ آور پیدل آئے ، تمام دہشت گردوں نے خود کش جیکٹس پہن رکھی تھیں، دہشت گردوں کی عمریں 18 سے 22 سال کے درمیان تھیں۔ دہشت گرد منصوبہ بندی کے تحت آئے تھے اور ان کا ٹارگٹ پریڈ تھی۔آئی جی ذوالفقار حمید نے کہا کہ ایک دھماکا مین گیٹ پر اور دوسرا موٹر سائیکل سٹینڈ پر ہوا،دھماکوں کی شدت سے قریبی عمارتوں کے شیشے بھی ٹوٹ گئے ، ڈپٹی کمانڈنٹ فیڈرل کانسٹیبلری جاوید اقبال کے مطابق خودکش حملے میں فیڈرل کانسٹیبلری کے 3 اہلکار شہید ہوئے ہیں،جن میں حوالدار عالمزیب خان ، سپاہی ریاست خان اور سپاہی الطاف خان شامل ہیں۔ہسپتال حکام کے مطابق حملے میں 10 افراد زخمی ہوئے ۔ لیڈی ریڈنگ ہسپتال میں 9 زخمیوں کو لایا گیا ،ایک زخمی خیبر ٹیچنگ ہسپتال میں زیر علاج ہے ۔لیڈی ریڈنگ ہسپتال انتظامیہ کے مطابق زخمیوں میں فیڈرل کانسٹیبلری کے 3 اہلکار اور 6 شہری شامل ہیں۔
لانس نائیک ظاہر ،سپاہی ارشد ، سپاہی عرفان خان ،راہگیر ٹیلر ماسٹر امجد اور دیگر زخمیوں کی حالت خطرے سے باہر بتائی گئی ہے ۔حملے کے بعد ریسکیو ٹیمیں اور پولیس کی بھاری نفری موقع پر پہنچی ،ہسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ کردی گئی، سکیورٹی فورسز نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا ،دہشتگردوں کے حملے کے باعث پشاورکینٹ، مرکزی سنہری روڈ اور ایف سی روڈ کو دونوں اطراف سے بند کردیا گیا ۔اس دوران بی آر ٹی سروس بھی عارضی طور پر معطل کر دی گئی جبکہ اسلام آباد میں بھی ہائی الرٹ کردیا گیا۔ادھر ایف سی ہیڈکوارٹرز پر حملے کی سی سی ٹی وی فوٹیج بھی سامنے آ گئی، ہیڈکوارٹرز کے اندر لگے کیمروں سے ریکارڈ ہوئی ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ خود کش حملہ عمارت کے مین گیٹ سے کچھ فاصلے پر ہوا۔دھماکا کے فورا ًبعد سفید کپڑوں میں ملبوس ایک شہری کو زخمی حالت میں گیٹ سے اندر داخل ہوتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے ۔زخمی شخص اپنا سر اور کمر سہلاتا ہوا عمارت کی حدود میں داخل ہوتا ہے اور زخموں سے چور ہو کر زمین پر بیٹھ جاتا ہے ۔
اس کے بعد عمارت کا سکیورٹی گارڈ زخمی شخص کو سہارا دیکر عمارت کے اندر لے جاتا ہے ۔وزیر اعلیٰ خیبرپختونخوا سہیل آفریدی نے آئی جی پولیس خیبر پختونخوا سے واقعے کی فوری رپورٹ طلب کرلی ۔خودکش حملے کی ابتدائی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ایف سی ہیڈ کوارٹرز کے اندر داخل ہونے والے حملہ آوروں کو مرکزی گیٹ کے 30 سے 40 میٹر کے اندر ہی مار دیا گیا۔حملہ آوروں کا مقصد لوگوں کو یرغمال بنانا تھا،ایف سی ہیڈ کوارٹرز میں اعلیٰ افسران بیٹھتے ہیں اور نفری بھی زیادہ ہوتی ہے ،اس وقت ایف سی ہیڈ کوارٹرز میں پریڈ بھی ہو رہی تھی، تاہم ایف سی ہیڈکوارٹرز کو کلیئر کر دیا گیا ہے ۔ ایک خودکش حملہ آور پیدل ایف سی ہیڈ کوارٹرزکے گیٹ تک پہنچا۔ جس نے سرخ رنگ کی چادر اوڑھ رکھی تھی اور اس نے مرکزی گیٹ کے ناکے پر خود کو دھماکے سے اڑایا۔ مرکزی گیٹ پر خودکش دھماکے کے نتیجے میں تین اہلکار موقع پرشہید ہوئے ،دھماکے کے فوری بعد دو مزید حملہ آور سائیڈ گیٹ سے ایف سی ہیڈ کوارٹر زمیں داخل ہوئے ، دونوں خودکش حملہ آوروں کے پاس رائفلز اور ہینڈ گرنیڈ بھی تھے ۔ خودکش حملہ آور اندر داخل ہونے کے بعد دائیں جانب موٹر سائیکل سٹینڈ پر پہنچے ۔
پولیس کے مطابق خودکش حملہ آوروں نے فائرنگ کی اور جوابی فائرنگ میں مارے گئے ۔سکیورٹی ذرائع کے مطابق ایف سی ہیڈکوارٹر زپر حملہ کرنے والے ہلاک تینوں دہشتگرد وں کی شناخت ہوگئی جو کہ افغان باشندے نکلے ۔شہید ہونے والے اہلکاروں کی نماز جنازہ فیڈرل کانسٹیبلری ہیڈ کوارٹر زمیں ادا کردی گئی، نماز جنازہ میں وزیراعلیٰ خیبرپختونخوا، کورکمانڈر پشاور اور عسکری و سول حکام نے بڑی تعداد میں شرکت کی ، نمازِ جنازہ کے بعد شہدا کے جسدِ خاکی ان کے آبائی علاقوں کو روانہ کردئیے گئے ۔صدرآصف علی زرداری اور وزیراعظم شہباز شریف نے دہشتگردوں کے حملے کی مذمت کرتے ہوئے کہا خوارج کا خاتمہ ترجیح ہے ،پاکستان کی سالمیت پرحملہ کرنیوالے دہشتگردوں کے مذموم عزائم کوخاک میں ملا دیں گے ۔وفاقی وزیر داخلہ محسن نے کہا فیڈرل کانسٹیبلری کے جری جوانوں نے بہادری سے فتنہ الخوارج کے حملے کو ناکام بنایا۔چیئرمین پیپلزپارٹی بلاول بھٹو، گورنر خیبرپختونخوافیصل کریم کنڈی ودیگر نے بھی واقعہ کی مذمت کی۔