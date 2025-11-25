سعودی فوجی سربراہ کی وزیراعظم، فیلڈ مارشل سے ملاقاتیں، اعلیٰ ایرانی عہدیدار بھی پاکستان پہنچ گئے
خطے میں امن و استحکام کو فروغ مشترکہ عزم :شہباز شریف، تعاون بڑھایاجائے گا:عاصم منیر ، جنرل الرویلی کی چیئرمین جوائنٹ چیفس سے بھی ملاقات سیکرٹری ایرانی سکیورٹی کونسل علی لا ریجانی سرحدی سکیورٹی ، انسداد دہشتگردی پر بات کرینگے :بدلتے عالمی حالات میں تعاون بڑھانیکی ضرورت:ایران
اسلام آباد،راولپنڈی(نامہ نگار،خصوصی نیوزرپورٹر)سعودی عرب کی مسلح افواج کے چیف آف جنرل سٹاف جنرل فیاض بن حامد الرویلی نے وزیر اعظم شہباز شریف ، فیلڈ مارشل عاصم منیر اور چیئرمین جوائنٹس چیفس آف سٹاف کمیٹی سے ملاقاتیں کیں اور دفاعی تعاون بڑھانے کا عزم کیا جبکہ اعلٰی ایرانی عہدیدار سیکرٹری ایرانی سکیورٹی کونسل علی لا ریجانی بھی پاکستان پہنچ گئے ۔ وزیراعظم شہباز شریف نے جنرل الرویلی کا خیرمقدم کرتے ہوئے سعودی عرب کی جانب سے پاکستان کو بر وقت فراہم کی جانے والی غیر متزلزل حمایت اور یکجہتی پر سعودی عرب کو سراہا ۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان تعلقات مشترکہ عقیدے ، یکساں اقدار اور باہمی اعتماد پر مبنی ہیں۔
وزیراعظم نے گزشتہ دو ماہ کے دوران ریاض کے اپنے انتہائی کامیاب دوروں کا ذکر کیا ، جن کے دوران دونوں فریقوں کے درمیان تاریخی سٹراٹیجک باہمی دفاعی معاہدے (ایس ایم ڈی اے ) پر دستخط ہوئے ، وزیراعظم نے مشترکہ تربیت، مشقوں اور مہارت کے تبادلے سمیت دوطرفہ دفاعی تعاون کو مزید گہرا کرنے کے لیے پاکستان کے غیر متزلزل عزم کا اعادہ کیا۔ وزیراعظم نے ہر قسم کی دہشت گردی اور انتہا پسندی کا مقابلہ کرنے اور خطے میں امن و استحکام کو فروغ دینے کے لیے دونوں ممالک کے مشترکہ عزم کو بھی اجاگر کیا۔جنرل الرویلی نے سعودی قیادت کی جانب سے وزیراعظم اور پاکستانی عوام کو تہنیتی پیغام پہنچایا۔ انہوں نے پاکستان کے ساتھ موجودہ بہترین دفاعی اور تزویراتی شراکت داری کو نئی بلندیوں تک پہنچانے کے لیے مملکت کی مضبوط خواہش کا اعادہ کیا۔ملاقات میں نائب وزیراعظم اسحاق ڈار،وزیر دفاع خواجہ آصف، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر ، وزیراعظم کے معاون خصوصی طارق فاطمی اور دونوں اطراف کے دیگر اعلیٰ حکام نے شرکت کی۔
قبل ازیں جنرل فیاض بن حمید الرویلی نے جنرل ہیڈکوارٹرز راولپنڈی کا دورہ کیااور یادگارِ شہدا پر پھولوں کی چادر چڑھائی ، پاک فوج کے چاق و چوبند دستے نے انہیں گارڈ آف آنر پیش کیا۔پاک فوج کے محکمہ تعلقات عامہ (آئی ایس پی آر کے مطابق اس موقع پر جنرل فیاض بن حمید الرویلی نے فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ملاقات کی ۔ اس دوران باہمی دلچسپی کے امور اور پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان دیرینہ سٹراٹیجک عسکری تعاون کو مزید مضبوط بنانے پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں رہنماؤں نے دفاعی تعاون، سکیورٹی اشتراک اور انسدادِ دہشت گردی کے شعبوں میں تعاون کو مزید فروغ دینے کی اہمیت پر زور دیا، جو دونوں ممالک کے گہرے اور مضبوط تعلقات کی بنیاد ہیں۔معزز مہمان نے سعودی مسلح افواج کے ساتھ مختلف شعبوں میں پاکستان کے تعاون کو سراہا اور اس عزم کا اظہار کیا کہ دونوں ممالک کے مضبوط تعاون کو مزید آگے بڑھایا جائے گا۔
جنرل الرویلی نے چیئرمین جوائنٹ چیفس آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا سے جوائنٹ سٹاف ہیڈکوارٹرزمیں ملاقات کی، اس موقع پر بدلتی ہوئی عالمی و علاقائی سکیورٹی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق فریقین نے دونوں ممالک کی مسلح افواج کے مابین باہمی تعاون کو مزید گہرا کرنے سے متعلق ٹھوس اقدامات پر بھی غور کیا اور دفاعی و سکیورٹی تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا۔چیئرمین جوائنٹ چیفس آف سٹاف کمیٹی نے مملکتِ سعودی عرب کی علاقائی سالمیت اور حرمین الشریفین کے تحفظ کے لیے پاکستان کے غیر متزلزل عزم کو دہرایا۔ معزز مہمان نے پاک افواج کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو سراہا اور دہشت گردی کے خلاف پاکستان کی قربانیوں کا اعتراف کیا۔ جنرل الرویلی نے پاکستان۔سعودی عرب سٹراٹیجک تعلقات کو مضبوط بنانے میں چیئرمین جوائنٹ چیفس آف سٹاف کمیٹی کے کردار کو بھی خراجِ تحسین پیش کیا۔ جوائنٹ سٹاف ہیڈکوارٹرز آمد پر معزز مہمان کو تینوں مسلح افواج کے ایک چاق و چوبند دستے نے گارڈ آف آنر پیش کیا۔
دریں اثنا ایران کی سپریم نیشنل سکیورٹی کونسل کے سیکرٹری ڈاکٹر علی لاریجانی پاکستان کے تاریخی اور غیر معمولی دورے پر اسلام آباد پہنچے ہیں۔یہ دورہ دونوں برادر ممالک کے دیرینہ، مضبوط اور آزمودہ تعلقات کو ایک نئے سٹراٹیجک مرحلے میں لے جانے کی جانب اہم پیش رفت ہے ۔ ڈاکٹر لاریجانی دورے کے دوران دونوں ممالک کے وفود سیاسی، سکیورٹی سرحدی انتظام، انسداد دہشتگردی، معاشی تعاون اور علاقائی استحکام سے متعلق امور پر جامع اور نتیجہ خیز بات چیت کریں گے ۔ ایرانی سفارت خانہ کے مطابق بدلتے ہوئے عالمی حالات، علاقائی صورتحال اور خطے کے نئے سٹراٹیجک تقاضوں کے پیش نظر پاکستان اور ایران کے درمیان تعاون کو مزید مضبوط، مربوط اور جدید خطوط پر استوار کرنے کی ضرورت پہلے سے بڑھ گئی ہے ۔ڈاکٹر لاریجانی کا یہ اہم دورہ اسی سمت میں ایک بڑا قدم سمجھا جا رہا ہے ۔ ایران میں پاکستانی سفیر مدثر ٹیپو نے ایرانی مشیر قومی سلامتی کے دورہ کی تصدیق کر دی۔سماجی رابطے کی ویب سائٹ ‘ایکس ’ پر اپنے بیان میں اُن کا کہنا تھا کہ علی لاریجانی کا دورہ پاکستان دونوں ممالک کے درمیان وسیع اور مسلسل رابطوں کا حصہ ہے جس کا مقصد دوطرفہ تعلقات کو مزید مضبوط کرنا ہے ۔