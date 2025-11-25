وزیراعظم کی برآمدات پر ڈیویلپمنٹ سرچارج ختم کرنیکی ہدایت : 5 سالہ فنڈ کا تھرڈ پارٹی آڈٹ کیا جائیگا
ایکسپورٹ ڈویلپمنٹ فنڈ کا غیر متعلقہ ، غیر منطقی استعمال قبول نہیں،پاکستانی اشیا کی تشہیر حکومتی ذمہ داری صنعتکاروں کو سہولیات دینا ترجیح :اجلاس سے خطاب ،خواتین پر تشددکوختم کرنے کیلئے سب متحد ہوجائیں :وزیراعظم
اسلام آباد (نامہ نگار، نیوز ایجنسیاں) وزیراعظم محمد شہباز شریف نے ملکی برآمدکنندگان پر ایکسپورٹ ڈویلپمنٹ سرچارج ختم کرنے اورایکسپورٹ ڈویلپمنٹ فنڈ کا پچھلے پانچ سال کا تھرڈ پارٹی آڈٹ کرانے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا ہے کہ دنیا بھر میں پاکستان کی برآمدی اشیا کی تشہیر وفاقی حکومت کی ذمہ داری ہے ،ملکی برآمدات میں اضافے کیلئے صنعت کاروں کو فوری طور پر ہر ممکن سہولت پہنچانا حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہے، ایکسپورٹ ڈویلپمنٹ فنڈ کا غیر متعلقہ اور غیر منطقی استعمال کسی صورت قابل قبول نہیں۔
ملکی برآمدات میں اضافے کیلئے قائم ذیلی ورکنگ گروپ کی سفارشات سے متعلق جائزہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے وزیراعظم نے ورکنگ گروپ کے کام کو سراہا اور سفارشات پر مثبت انداز میں غور کرتے ہوئے تمام متعلقہ اداروں کو فوری اقدامات کرنے کے مو ٔثر احکامات جاری کئے ۔ انہوں نے کہا کہ ایکسپورٹ ڈویلپمنٹ فنڈ میں موجودہ رقم کے بہترین استعمال کیلئے پرائیویٹ سیکٹر سے موزوں چیئرمین کو منتخب کیا جائے ، ملکی برآمدات میں اضافے کیلئے ٹی ڈی اے پی کے کردار کا اصلاحاتی جائزہ لیا اور تشکیل نو کی جائے۔ بعدازاں وزیراعظم کی زیر صدارت جناح میڈیکل کمپلیکس کے بورڈ کا اجلاس ہوا جس میں انہیں ہسپتال کے منصوبے پر بریفنگ دی گئی،انہوں نے ہدایت دی کہ جناح میڈیکل کمپلیکس کے علاج و معالجے کے تمام مجوزہ مراکز پر کام تیز کیا جائے ۔
وزیراعظم نے کہا کہ جناح میڈیکل کمپلیکس ہم سب کی مشترکہ کوششوں سے جلد مکمل ہوگا، یہ منصوبہ نہ صرف پاکستان بلکہ اس پورے خطے میں صحت کے شعبے کا ایک مثالی منصوبہ ہوگا۔وزیراعظم نے خواتین پر تشدد کے خاتمے کے عالمی دن پر جاری اپنے پیغام میں کہا کہ یہ دن ہمیں اس بات کا موقع فراہم کرتا ہے کہ ہم سوچیں اور اس عہد کی تجدید کرتے ہوئے متحد ہو کرخواتین پرتشددکے خلاف جدوجہد کریں۔خواتین پر تشدد اور ہراساں کئے جانے کے واقعات کے مکمل انسداد کیلئے ہمیں کثیرالجہتی حکمت عملی اپنانے کی ضرورت ہے ۔ آج پاکستان کے تمام شہریوں، نوجوانوں، تمام سماجی و مذہبی رہنماؤں، اساتذہ سے گزارش کرتا ہوں کہ آئیے خواتین پر تشدد کے خلاف اور اسکے خاتمے کیلئے متحد ہو جائیں۔