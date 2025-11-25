ججز ٹرانسفر کیس : اسلام آباد ہائیکورٹ کے 5 ججز کی اپیلیں خارج، سپریم کورٹ کا فیصلہ برقرار
ججزکے وکیل منیراے ملک پیش نہ ہوئے ،کراچی بار اور اسلام آباد بار کے سابق صدرکی اپیلیں بھی عدم پیروی پرخارج عمران کے وکیل کی ہدایات کیلئے ملاقات کی استدعامسترد، جس عدالت نے سزا دی ،وہاں رجوع کریں:جسٹس امین الدین
اسلام آباد(کورٹ رپورٹر)وفاقی آئینی عدالت نے ججز ٹرانسفر کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے پانچ ججز کی انٹراکورٹ اپیل عدم پیروی پر خارج کرتے ہوئے سپریم کورٹ کافیصلہ برقراررکھا ،کراچی بار کی اپیل بھی عدم پیروی پر خارج جبکہ بانی پی ٹی آئی کے وکیل اور لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے وکیل کو وقت فراہم کرتے ہوئے سماعت غیر معینہ مدت تک ملتوی کردی۔چیف جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں چھ رکنی آئینی عدالت نے جسٹس سردار سرفراز ڈوگر و دیگر ججز کے تبادلوں کو درست قرار دینے کے فیصلے کیخلاف انٹرا کورٹ اپیلوں پر سماعت کی۔ جسٹس محسن اختر کیانی، جسٹس بابر ستار، جسٹس طارق جہانگیری، جسٹس اعجاز اسحاق خان اور جسٹس ثمن رفعت امتیاز کی جانب سے دائر کی گئی درخواست میں مؤقف اپنایا گیا تھا کہ ان کی انٹرا کورٹ اپیل کو آئینی عدالت میں منتقل کرنا آئینی طور پر سپریم کورٹ کے دائرہ اختیار میں آتا ہے۔
سماعت کا آغاز ہوا تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے پانچ ججز کے وکیل منیر اے ملک پیش نہ ہوئے ، وفاقی آئینی عدالت نے عدم پیروی پر ہائی کورٹ ججز کی اپیل خارج کردی۔کراچی باراوراسلام آباد بار کے سابق صدر کے وکیل فیصل صدیقی بھی عدالت میں پیش نہ ہوئے ، ان کی انٹرا کورٹ اپیل بھی عدم پیروی پر خارج کردی گئی۔واضح رہے کہ آئینی عدالت نے اسلام آباد ہائیکورٹ ججز و دیگر انٹراکورٹ اپیلیں مسترد کرکے سپریم کا فیصلہ برقرار رکھا، سپریم کورٹ کے پانچ رکنی بینچ نے آرٹیکل 200 کے تحت ججز کا تبادلہ کثرت رائے سے درست قرار دیا تھا،لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے وکیل حامد خان کے معاون وکیل اجمل طور عدالت میں پیش ہوئے اور سماعت ملتوی کرنے کی استدعا کی۔
عدالت نے لاہور ہائی کورٹ اور لاہور بار ایسوسی ایشن کی حد تک انٹرا کورٹ اپیلوں پر سماعت غیر معینہ مدت تک ملتوی کردی۔بانی پی ٹی آئی کے وکیل ادریس اشرف عدالت میں پیش ہوئے اور موقف اختیار کیا کہ میرا موکل اڈیالہ جیل میں قید ہے ، ان سے ہدایات لینی ہیں، ہم نے شارٹ آرڈر کو چیلنج کیا تھا، اب تفصیلی وجوہات کے بعد اضافی گزارشات فائل کرنی ہیں جس کیلئے ہدایات درکار ہیں۔استدعاہے کہ وفاقی آئینی عدالت ملاقات کاحکم دے تاکہ میں ہدایات لے سکوں،چیف جسٹس امین الدین خان نے کہا یہ ہمارا کام نہیں ہے ، جس عدالتی فورم نے سزا دی ہے وہاں رجوع کریں، آئینی عدالت نے بانی پی ٹی آئی کے وکیل کو مہلت فراہم کرتے ہوئے سماعت غیر معینہ مدت تک ملتوی کردی۔