سندھ طاس معاہدہ کی خلاف ورزی جاری : بھارت نے پاکستان کیساتھ دریائی پانی کا ڈیٹا شیئر کرنا چھوڑ دیا

بھارت نمبرز کے بجائے اب پاکستان کو صرف یہ بتاتا ہے دریاؤں میں اونچے یا نچلے درجے کا سیلابی ریلا آرہا ہے پاکستان سیٹلائٹ امیجز سے انفارمیشن لیتا جس میں 25 فیصد تک فرق اور نقصان کا خدشہ ہوتا ہے ،سیکرٹری آبی وسائل

اسلام آباد (ذیشان یوسفزئی) بھارت کی جانب سے سندھ طاس معاہدے کی خلاف ورزی جاری ہے ۔ ہندوستان نے پاکستان کے ساتھ پانی کے اعدادوشمار شیئر کرنا چھوڑ دیا۔ بھارت نمبرز کے بجائے اب صرف پاکستان کو یہ بتاتا ہے کہ دریاؤں میں اونچے یا نچلے درجے کا سیلابی ریلا آرہا ہے۔ سیکرٹری وزرات آبی وسائل کے مطابق بھارت اب انڈس واٹر کمشنر کے ذریعے نہیں بتاتا بلکہ دفتر خارجہ کے ذریعے ہمیں آگاہ کرتا ہے تاہم پانی کے اعدادوشمار جو کہ کیوسک میں ہوتے ہیں وہ نہیں بتاتا۔ پاکستان اپنے سیٹلائٹ امیجز کے ذریعے انفارمیشن لیتا ہے جس میں 25 فیصد تک فرق ہوتا ہے اور نقصان کا خدشہ ہوتا ہے ۔ دفتر خارجہ کے مطابق مئی میں پاکستان ہندوستان جنگ کے بعد اگست اور ستمبر میں انڈیا نے پاکستان کے ساتھ رابطہ کیا۔ 24 اگست سے 10 ستمبر تک بھارت نے 18 مرتبہ پاکستان کو آگاہ اور دفتر خارجہ کو 18 نوٹ وربیل موصول ہوئیں تاہم یہ معلومات بھی ادھوری تھی جس میں تمام تر تفصیلات نہیں بتائی گئیں۔ 

