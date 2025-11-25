چشمہ رائٹ بینک کینال منصوبے میں تاخیر پر سہیل آفریدی کا وزیراعظم کو خط
منصوبہ دہشت گردی سے متاثر علاقوں کیلئے اہم ،38 ارب کا معاشی فائدہ دے سکتا ،زمین سیراب ہوگی، متن عمران کا ٹرائل شفاف نہیں ، اب احتجاج نتیجہ خیز ہوگا: ان کے ہر وار کا میرے پاس حل موجود ،وزیراعلیٰ پختونخوا
اسلا م آباد (آئی این پی ، مانیٹرنگ ڈیسک ) وزیراعلیٰ خیبرپختونخوا نے چشمہ رائٹ بینک کینال منصوبے میں تاخیر پر وزیراعظم کو خط لکھ دیا۔ شہباز شریف کے نام خط میں وزیراعلیٰ خیبرپختونخوا نے لکھا ہے کہ چشمہ رائٹ بینک کینال منصوبہ 35 سال سے شروع نہ ہونا عدم اعتماد پیداکررہا ہے ۔ وزیراعلیٰ نے مزید کہا کہ سی سی آئی نے منصوبے کی فنانسنگ 65 فیصد وفاق اور35 فیصد صوبے کے ذمہ مقررکی تھی، تاہم وفاق نے خیبر پختونخوا کے منصوبے جان بوجھ کر سردخانے میں ڈال دیئے ، ایکنک نے 2022 میں 189 ارب روپے کے منصوبے کی منظوری دی مگر منصوبہ شروع نہ ہوسکا۔
چشمہ رائٹ بینک کینال منصوبہ دہشت گردی سے متاثر علاقوں کیلئے اہم ہے ،یہ منصوبہ 38 ارب روپے کا معاشی فائدہ دے سکتا ہے ۔خط میں مزید لکھا کہ چشمہ رائٹ بینک کینال سے 2.8 لاکھ ایکڑ سے زائد زمین سیراب ہوگی، اس منصوبے میں تاخیر سے عوام میں اعتماد کا بحران پیدا ہو گا۔ خیبرپختونخوا ہاؤ س میں میڈیاسے گفتگو میں وزیراعلیٰ خیبرپختونخوا سہیل آفریدی نے کہاہے کہ میرے پاس لیڈر سے ملنے کیلئے احتجاج کے علاوہ کوئی راستہ نہیں، بانی پی ٹی آئی کا فری اینڈ فیئر ٹرائل نہیں ہو رہا، اور اس بار احتجاج نتیجہ خیز ہوگا۔۔وزیراعلیٰ کے پی کا کہنا تھا کہ پہلے جو کوتاہیاں ہوئیں، اب وہ نہیں ہوں گی، ان کے ہر وار کا میرے پاس حل ہے لیکن جب میں وار کروں گا تو ان کے پاس حل نہیں ہوگا۔انھوں نے کہا کہ دنیا کے سامنے ان کو ایکسپوز کر رہا ہوں، یہ آئین کو مانتے ہیں نہ قانون کومانتے ہیں، روزانہ اڈیالہ جاتاہوں ، ملاقات نہیں ہونے دی جا رہی۔
وزیراعلیٰ خیبرپختونخوا نے بتایا کہ صوبہ بہترین طریقے سے چل رہاہے ،مسئلہ امن و امان کا ہے ، خیبرپختونخوا میں ترقیاتی کاموں پرکام جاری ہے ، سمجھتا ہوں کہ کسی کی ٹرولنگ نہیں ہونی چاہیے ، وزیراعظم ہی نہیں کسی بھی حکومتی آفس بیئررکی ٹرولنگ نہیں ہونی چاہیے ۔ ایف آئی اے نوٹس کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ ایف آئی اے نے جو نوٹس بھیجا وہ میرے لئے فل ٹاس ہے ، ایف آئی اے نوٹس پر رد عمل دوں تو نقصان ملک کا ہوگا، میں ملک کا نقصان کسی صورت نہیں چاہتا۔این ایف سی ایوارڈ میں شرکت سے متعلق ان کا کہنا تھا کہ این ایف سی ایوارڈ سے متعلق اجلاس میں شرکت کروں گا، وزیراعظم سے ملاقات ہوئی تو بانی سے ملاقات سے متعلق پوچھوں گا۔