گستاخانہ موادکیس:ملزم فہدکی درخواست ضمانت منظور

گستاخانہ موادکیس:ملزم فہدکی درخواست ضمانت منظور

مفرورکوگرفتارکرناپولیس کاکام شریک ملزم کانہیں:جسٹس محسن اختر حوالگی کیس،سیکرٹری داخلہ کوبچی کے والد کا نام سفری پابندی سے نکالنے کاحکم

اسلام آباد(اپنے نامہ نگارسے )اسلام آباد ہائیکورٹ کے جسٹس محسن اختر کیانی نے سوشل میڈیا پر گستاخانہ مواد کی تشہیر کے کیس میں ملزم فہد کی ضمانت منظورکرتے ہوئے ملزم کو ٹرائل میں حاضری یقینی بنانے کی ہدایت کردی ۔ مدعی وکیل نے بتایا کہ کہا گیا ہے شریک ملزم راجہ عادل کچہری دھماکے میں ہلاک ہوگیا ہے لیکن پمز ہسپتال کی فہرست میں اسکا نام نہیں ، استدعا  ہے عدالت ملزم فہد کی درخواست ضمانت مسترد کردے ، جسٹس محسن اختر کیانی نے کہا پولیس کا کام ہے مفرورملزم کوگرفتار کرے ، شریک ملزم کی اسکوپیش کرنے کی ذمہ داری تو نہیں،عدالت نے ملزم فہد کی ضمانت منظور کرلی۔ فاضل عدالت نے پولش خاتون اننا مونیکا کی اپنی بیٹی کی پاکستانی والد سے حوالگی کی درخواست میں سیکرٹری داخلہ کو بچی کے والد کا نام مارچ کے پہلے ہفتے سے 20 دن کیلئے سفری پابندی کی لسٹ سے نکالنے کاحکم دیدیااورسماعت 6 اپریل تک ملتوی کر دی۔ 

جرم و سزا کی دنیا

ڈاکے ،چوریاں ،شہریوں کی زندگی اجیرن ،لاکھوں کا نقصان

مریدکے :سی سی ڈی سے مبینہ مقابلہ، 2ڈاکو ہلاک

سود خوروں سے تنگ نوجوان نے پٹرول چھڑک کر آگ لگا لی

سی سی ڈی کا چھاپہ ،2ملزم گرفتار ،خاتون کو چھیڑنے والے کے نیفے میں گولی چل گئی

بو گس چیک دینے پر مقدمہ درج

کھلا پٹرول بیچنے پردکاندار زیر حراست

