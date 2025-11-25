ہائیکورٹ:خصوصی بینچ کی عدم دستیابی،ٹیکس کیسزالتواکاشکار
جسٹس بابرستار،جسٹس سرداراعجازپرمشتمل بینچ 5روزسے دستیاب نہیں،کازلسٹ منسوخ
اسلام آباد(اپنے نامہ نگارسے )اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس بابرستاراورجسٹس سردار اعجازاسحاق پرمشتمل ٹیکس معاملات کی سماعت کرنیوالا خصوصی ڈویژن بینچ دستیاب نہ ہونے کے باعث کیسز کی سماعت نہ ہوسکی اورکازلسٹ منسوخ کردی گئی،بینچ کی عدم دستیابی کے باعث ٹیکس سے متعلق سینکڑوں کیسز التوا کا شکار ہوگئے ہیں،ٹیکس سے متعلق کیسز سننے والا خصوصی ڈویژن بینچ گزشتہ پانچ روز سے دستیاب نہیں۔