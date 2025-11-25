وائس چانسلرزتعیناتی کیس،آئینی عدالت کے دائرہ اختیارپراعتراض
آئینی عدالت سپریم کورٹ فیصلے کیخلاف کورٹ آف اپیل نہیں،وکیل یونیورسٹی نئی گج ڈیم تعمیر کیس،واپڈا اور کنٹریکٹر مل بیٹھ کرمعاملہ حل نکالیں :عدالت
اسلام آباد(کورٹ رپورٹر)سرکاری یونیورسٹیوں میں مستقل وائس چانسلرز کی تعیناتی سے متعلق کیس کی سماعت کے دوران وفاقی آئینی عدالت کے اختیار سماعت پر اعتراض اٹھا دیا گیا، ملتان کی انجینئرنگ یونیورسٹی کے وکیل عبدالرحمن لودھی نے اعتراض اٹھایا کہ وفاقی آئینی عدالت سپریم کورٹ کے فیصلے کیخلاف کورٹ آف اپیل نہیں،جسٹس علی باقر نجفی نے استفسار کیا آپ الگ سے کوئی درخواست دائر کریں گے ، وکیل نے جواب دیا میں ایک متفرق درخواست دائر کروں گا،چیف جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں چھ رکنی بینچ نے سماعت کی۔
چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ آئینی عدالت کے اختیارِ سماعت پر اعتراض کی بنیاد کیا ہے ؟ اسلامک یونیورسٹی کے وکیل نے کہا انٹراکورٹ اپیلیں پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون کے تحت دائر کی گئیں، آرٹیکل 184/3 ،27 ویں ترمیم میں ختم کر دیا گیا ہے ، بعدازاں مزید سماعت ملتوی کردی۔وفاقی آئینی عدالت کے تین رکنی بینچ نے نئی گج ڈیم کی تعمیر سے متعلق کیس میں واپڈا اور کنٹریکٹر کو مل بیٹھ کر حل نکالنے کی ہدایت کرتے ہوئے سماعت تین ہفتوں کیلئے ملتوی کردی۔