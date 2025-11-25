صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

12 غیرقانونی فشنگ ٹرالرزبلوچستان کی سمندری حدود سے گرفتار

  • پاکستان
کراچی(سٹاف رپورٹر)پاکستان کوسٹ گارڈز کی سمندر میں غیرقانونی ماہی گیری (ٹرالنگ) کے خلاف کارروائیاں،گزشتہ ایک ماہ کے دوران غیر قانونی ٹرالنگ کرتے ہوئے 12 فشنگ ٹرالرز کو بلوچستان کی سمندری حدود سے گرفتار کرلیاجس کا مقامی ماہی گیروں کی طرف سے خیر مقدم کیا گیا اور سمندری حیات کا فائدہ ہوا۔

