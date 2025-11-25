12 غیرقانونی فشنگ ٹرالرزبلوچستان کی سمندری حدود سے گرفتار
کراچی(سٹاف رپورٹر)پاکستان کوسٹ گارڈز کی سمندر میں غیرقانونی ماہی گیری (ٹرالنگ) کے خلاف کارروائیاں،گزشتہ ایک ماہ کے دوران غیر قانونی ٹرالنگ کرتے ہوئے 12 فشنگ ٹرالرز کو بلوچستان کی سمندری حدود سے گرفتار کرلیاجس کا مقامی ماہی گیروں کی طرف سے خیر مقدم کیا گیا اور سمندری حیات کا فائدہ ہوا۔
