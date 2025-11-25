صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چینی کی بین الصوبائی ترسیل پر پابندی اُٹھائی جائے :شوگرملز

  • پاکستان
لاہور (اپنے سٹی رپورٹر سے) پاکستان شوگر ملز ایسوسی ایشن کے ترجمان نے کہا ہے کہ چینی کی قیمتوں میں اضافہ کی وجہ ایف بی آر پورٹلز کا تاخیر سے کھلنا، چینی کی آزادانہ بین الصوبائی ترسیل پر پابندی اور چینی کو حکومتی مقرر کردہ ڈیلرز کے ذریعے فروخت کرنا شامل ہے۔

شوگر انڈسٹری حکومت سے مطالبہ کرتی ہے کہ چینی کی بین الصوبائی ترسیل پرغیرآئینی وغیر قانونی پابندی اُٹھائی جائے ۔ترجمان نے کہا کہ شوگر انڈسٹری کافی عرصے سے حکومت کو یہ باور کرواتی آ رہی ہے کہ پورٹلزکی بندش سے مارکیٹ میں سے چینی کی کمی ہو جائے گی اور اس کی قیمتیں بڑھیں گی۔حکومت نے شوگر ملوں پر مسلسل دباؤ ڈالے رکھا تا کہ غیرضروری طور پرفالتو درآمد کی گئی ناقص چینی کو ترجیحاً فروخت کیا جائے ، مگر چونکہ عوام کی اکثریت نے درآمدی چینی کو پسند نہیں کیا اور پورٹلز کی بندش سے مقامی چینی بھی مارکیٹ میں نہ پہنچ سکی جس کی وجہ سے چینی کی قیمتیں بڑھیں۔ سندھ میں بھی پورٹلز کی بندش اس لیے کی گئی تا کہ کراچی پورٹ پر موجود درآمدی چینی کو پہلے فروخت کیا جا سکے ۔کرشنگ سیزن اب پورے ملک کی شوگر ملوں میں شروع ہو چکا ہے اور نئی چینی مارکیٹ میں آنے سے قیمتیں معمول پر آنے کا امکان ہے ۔ 

مزید پڑہیئے

