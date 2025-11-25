انسداددہشتگردی عدالت:کالعدم جماعت کے 82کارکنوں کی ضمانت درخواستوں پردلائل نہ ہوسکے
انسداد دہشتگردی عدالت کے جج ابوالحسنات ذوالقرنین کی عدالت میں زیر سماعت کالعدم مذہبی جماعت کے گرفتار 82 کارکنان کی ضمانت درخواستوں میں پولیس ریکارڈ پیش نہ ہونے پر دلائل نہ ہوسکے۔ عدالت نے سماعت 27 نومبر تک کیلئے ملتوی کردی۔