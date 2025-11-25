صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

انسداددہشتگردی عدالت:کالعدم جماعت کے 82کارکنوں کی ضمانت درخواستوں پردلائل نہ ہوسکے

  • پاکستان
انسداددہشتگردی عدالت:کالعدم جماعت کے 82کارکنوں کی ضمانت درخواستوں پردلائل نہ ہوسکے

اسلام آباد(اپنے نامہ نگار سے)انسداد دہشتگردی عدالت کے جج ابوالحسنات ذوالقرنین کی عدالت میں زیر سماعت کالعدم مذہبی جماعت کے گرفتار 82 کارکنان کی ضمانت درخواستوں میں پولیس ریکارڈ پیش نہ ہونے پر دلائل نہ ہوسکے۔

انسداد دہشتگردی عدالت کے جج ابوالحسنات ذوالقرنین کی عدالت میں زیر سماعت کالعدم مذہبی جماعت کے گرفتار 82 کارکنان کی ضمانت درخواستوں میں پولیس ریکارڈ پیش نہ ہونے پر دلائل نہ ہوسکے۔ عدالت نے سماعت 27 نومبر تک کیلئے ملتوی کردی۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

نوجوان نسل پاس ورڈ کے معاملے میں بزرگوں سے بھی بدتر

ٹائی ٹینک جہاز کے مسافر کی قیمتی گھڑی نیلامی میں فروخت

جنگلی بھیڑیوں کے کسی ٹول کو استعمال پرسائنسدان بھی حیران

روبوٹ نے بلارکے 65میل چل کر عالمی ریکارڈ اپنے نام کرلیا

ملائیشیا:16سال سے کم عمر افراد پر سوشل میڈیا استعمال پر پابندی

دوا کیساتھ معجزے پر یقین رکھا جائے تو عمربڑھ سکتی

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
افغانستان کے بگاڑ میں ہمارا حصہ
محمد اظہارالحق
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ہم نے اپنے ساتھ کرکیا لیا ہے
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
28ویں آئینی ترمیم کی بازگشت
سلمان غنی
رشید صافی
ناقابلِ تسخیر ووٹ بینک کی سوچ کو دھچکا
رشید صافی
جاوید حفیظ
ٹرمپ کا غزہ پلان اور علاقائی سلامتی
جاوید حفیظ
حافظ محمد ادریس
حضرت عُروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ …(3)
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak