بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کیلئے وکلا رہنمائوں کی فہرست اڈیالہ جیل حکام کوارسال

  • پاکستان
راولپنڈی (خبر نگار)اڈیالہ جیل میں بانی پی ٹی آئی سے وکلاء اور فیملی کے ممبران کل ملاقات کرینگے ، پی ٹی آئی نے چھ وکلاء رہنمائوں کی فہرست اڈیالہ جیل حکام کو بھیج دی گئی۔

فہرست میں بیرسٹر گوہر خان، سلمان اکرم راجا،نعیم پنجوتھا ،فیصل ملک، عمران پاشا اور عابد حفیظ ورک کے نام شامل ہیں۔بانی پی ٹی آئی کی بہنیں اور بشریٰ بی بی کی فیملی بھی ملاقات کیلئے کل اڈیالہ جیل آئے گی۔پی ٹی آئی پنجاب کی چیف آرگنائزر عالیہ حمزہ نے بانی کی بہنوں سے اظہار یکجہتی کیلئے اڈیالہ جیل کی کال دی ہے ۔

