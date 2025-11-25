صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈینگی کے لاہورپر وار ، 3 افراد زندگی کی بازی ہار گئے

  • پاکستان
ڈینگی کے لاہورپر وار ، 3 افراد زندگی کی بازی ہار گئے

ڈینگی ایکسپرٹ ایڈوائزری گروپ نے آڈٹ کے بعد اموات کی تصدیق کی 2اموات پرائیویٹ اورایک میوہسپتال میں ہوئی ،لاہور میں 8نئے مریض

لاہور (ہیلتھ رپورٹر )لاہور سمیت پنجاب بھر میں ڈینگی کیسز میں اضافہ جاری ہے اورہسپتالوں میں مریض کی آمد بڑھنے لگی ہے ،لاہور میں ڈینگی وائرس سے 3افراد کی ہلاکت کی تصدیق ہوگئی ،ڈینگی ایکسپرٹ ایڈوائزری گروپ نے آڈٹ کے بعد اموات کی تصدیق کی،لاہور میں ڈینگی بخار سے 2 اموات پرائیویٹ ہسپتالوں میں ہوئیں جبکہ ایک موت میو ہسپتال میں رپورٹ ہوئی۔ لاہورمیں گزشتہ روز ڈینگی بخار کے 8نئے مریضوں کی تصدیق بھی کی گئی ہے ،علامہ اقبال زون میں 4،نشترزون میں 2جبکہ گلبرگ اور شالامار زون میں ڈینگی کا ایک ایک مریض موجودہے ۔ طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ شہریوں کو چاہئے کہ ڈینگی ایس او پیز پر عملدر آمد کریں اور بخار کی صورت میں مستند ڈاکٹر سے رجوع کریں ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
افغانستان کے بگاڑ میں ہمارا حصہ
محمد اظہارالحق
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ہم نے اپنے ساتھ کرکیا لیا ہے
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
28ویں آئینی ترمیم کی بازگشت
سلمان غنی
رشید صافی
ناقابلِ تسخیر ووٹ بینک کی سوچ کو دھچکا
رشید صافی
جاوید حفیظ
ٹرمپ کا غزہ پلان اور علاقائی سلامتی
جاوید حفیظ
حافظ محمد ادریس
حضرت عُروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ …(3)
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak