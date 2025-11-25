ڈینگی کے لاہورپر وار ، 3 افراد زندگی کی بازی ہار گئے
ڈینگی ایکسپرٹ ایڈوائزری گروپ نے آڈٹ کے بعد اموات کی تصدیق کی 2اموات پرائیویٹ اورایک میوہسپتال میں ہوئی ،لاہور میں 8نئے مریض
لاہور (ہیلتھ رپورٹر )لاہور سمیت پنجاب بھر میں ڈینگی کیسز میں اضافہ جاری ہے اورہسپتالوں میں مریض کی آمد بڑھنے لگی ہے ،لاہور میں ڈینگی وائرس سے 3افراد کی ہلاکت کی تصدیق ہوگئی ،ڈینگی ایکسپرٹ ایڈوائزری گروپ نے آڈٹ کے بعد اموات کی تصدیق کی،لاہور میں ڈینگی بخار سے 2 اموات پرائیویٹ ہسپتالوں میں ہوئیں جبکہ ایک موت میو ہسپتال میں رپورٹ ہوئی۔ لاہورمیں گزشتہ روز ڈینگی بخار کے 8نئے مریضوں کی تصدیق بھی کی گئی ہے ،علامہ اقبال زون میں 4،نشترزون میں 2جبکہ گلبرگ اور شالامار زون میں ڈینگی کا ایک ایک مریض موجودہے ۔ طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ شہریوں کو چاہئے کہ ڈینگی ایس او پیز پر عملدر آمد کریں اور بخار کی صورت میں مستند ڈاکٹر سے رجوع کریں ۔