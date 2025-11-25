صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اسلام آبادسکیورٹی ہائی الرٹ ، داخلی راستوں پرسخت چیکنگ شروع

  • پاکستان
اسلام آباد(نیوزایجنسیاں)پشاور میں ایف سی ہیڈ کوارٹرز کے حملے کے بعد اسلام آباد میں سکیورٹی کو ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے۔

ذرائع کے مطابق وفاقی دارالحکومت کے تمام داخلی راستوں پر پولیس نے سخت چیکنگ کا عمل شروع کر دیا ہے جبکہ اہم سرکاری عمارتوں اور ریڈ زون کی سکیورٹی بھی مزید بڑھا دی گئی ہے ،شہریوں اور پبلک ٹرانسپورٹ کے مسافروں کی بھی جامع چیکنگ کی جا رہی ہے ۔فیض آباد بس اڈے پر آنے والے مسافروں کے شناختی کارڈ نمبرز درج کیے جا رہے ہیں جبکہ ٹرانسپورٹ مالکان کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ تمام مسافروں کا ڈیٹا متعلقہ تھانے کو فراہم کریں۔ 

