انتخابی ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی :سہیل آفریدی کی استثنیٰ کی درخواست منظور
اسلام آباد(مانیٹرنگ ڈیسک)الیکشن کمیشن آف پاکستان نے وزیراعلیٰ خیبرپختونخوا سہیل آفریدی کے خلاف ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی کے کیس میں عبوری حکم نامہ جاری کر دیا۔
الیکشن کمیشن کے مطابق وزیراعلیٰ کو ذاتی حیثیت میں پیش ہونے کے لیے نوٹس جاری کیا گیا تھا، ان کی جانب سے علی بخاری پیش ہوئے اور ذاتی حیثیت میں پیشی سے استثنیٰ کی درخواست کی۔الیکشن کمیشن نے سہیل آفریدی کی پیشی سے استثنیٰ کی درخواست منظور کرلی اور حکم دیا کہ وزیراعلیٰ سہیل آفریدی اگلی سماعت پر ذاتی حیثیت میں پیش ہوں۔آئندہ سماعت 25 نومبر کو دن 12 بجے ہوگی۔