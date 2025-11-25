صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

انتخابی ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی :سہیل آفریدی کی استثنیٰ کی درخواست منظور

  • پاکستان
انتخابی ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی :سہیل آفریدی کی استثنیٰ کی درخواست منظور

اسلام آباد(مانیٹرنگ ڈیسک)الیکشن کمیشن آف پاکستان نے وزیراعلیٰ خیبرپختونخوا سہیل آفریدی کے خلاف ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی کے کیس میں عبوری حکم نامہ جاری کر دیا۔

الیکشن کمیشن کے مطابق وزیراعلیٰ کو ذاتی حیثیت میں پیش ہونے کے لیے نوٹس جاری کیا گیا تھا، ان کی جانب سے علی بخاری پیش ہوئے اور ذاتی حیثیت میں پیشی سے استثنیٰ کی درخواست کی۔الیکشن کمیشن نے سہیل آفریدی کی پیشی سے استثنیٰ کی درخواست منظور کرلی اور حکم دیا کہ وزیراعلیٰ سہیل آفریدی اگلی سماعت پر ذاتی حیثیت میں پیش ہوں۔آئندہ سماعت 25 نومبر کو دن 12 بجے ہوگی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

دنیا میرے آگے

ایتھوپیا :12ہزار سال بعد آتش فشاں پھٹ پڑا،راکھ کے بادل پاکستان بھی پہنچ گئے

کینیڈا :خالصتان ریفرنڈم، 53 ہزار سے زائد سکھوں کی شرکت

دہلی ایئرپورٹ حادثے سے بچ گیا، افغان ایئرلائن کے پائلٹ نے طیارہ غلط رن وے پر اتارلیا

افغانستان کی بھارتی سرمایہ کاروں کو 5 سال کی ٹیکس چھوٹ دینے کی پیشکش

مہاجرین مخالف آسٹریلوی خاتون سیاستدان کی برقع پہن کر پارلیمنٹ میں آمد

غزہ :اسرائیلی حملے جاری، مزید 4 افرادشہید،کئی زخمی

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
افغانستان کے بگاڑ میں ہمارا حصہ
محمد اظہارالحق
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ہم نے اپنے ساتھ کرکیا لیا ہے
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
28ویں آئینی ترمیم کی بازگشت
سلمان غنی
رشید صافی
ناقابلِ تسخیر ووٹ بینک کی سوچ کو دھچکا
رشید صافی
جاوید حفیظ
ٹرمپ کا غزہ پلان اور علاقائی سلامتی
جاوید حفیظ
حافظ محمد ادریس
حضرت عُروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ …(3)
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak